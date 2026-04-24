A Reggio torna il ‘Fam Trip’: 15 buyer turistici internazionali alla scoperta del territorio

Versace e Latella: "Occasione per valorizzare identità, cultura e sviluppo economico attraverso un turismo autentico e sostenibile"

Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ed il consigliere delegato al Turismo, Giovanni Latella, insieme alla dirigente del settore Sviluppo Economico-Cultura, Alessandra Sarlo, ed alla funzionaria Chiara Parisi, hanno accolto, presso la sala “Monsignor Ferro” di Palazzo Alvaro, 15 buyer turistici internazionali del progetto “Fam Trip, le meraviglie di un territorio multi-millenario”.

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La delegazione, formata da rappresentanti di realtà operanti nel settore del turismo e della promozione, fino al prossimo 25 aprile avrà modo di visitare le principali attrazioni culturali e turistiche della Città Metropolitana, compresa la partecipazione a due “workshop b2b” con aziende del comparto turistico del territorio.

Nel dare il benvenuto agli importanti ospiti, Versace e Latella hanno sottolineato come «l’occasione significhi aprire le porte di una terra che ha una storia antica, stratificata, ma soprattutto viva»

«Un territorio – hanno detto – che non è, al tempo stesso, destinazione turistica ed esperienza autentica fatta di cultura, paesaggi, tradizioni e comunità».

Itinerario tra Scilla, Stilo, Locri, Roccella Ionica e Reggio

«Nei prossimi giorni – hanno sottolineato rivolgendosi ai buyer – avrete l’opportunità di conoscere luoghi straordinari come Scilla, Stilo, Locri e Roccella Ionica, insieme alla nostra Reggio Calabria, con i suoi attrattori culturali di eccellenza. Ogni tappa racconta un pezzo della nostra identità, del nostro patrimonio e delle nostre potenzialità».

WorkShop b2b e crescita: “Occasione concreta per le imprese”

«Questo progetto – hanno affermato, ancora, il sindaco facente funzioni ed il consigliere delegato – rappresenta anche un’occasione concreta di crescita per il nostro tessuto economico locale, grazie ai momenti di confronto diretto tra operatori che favoriscono nuove relazioni e opportunità di sviluppo per le imprese del comparto turistico».

Turismo sostenibile e di qualità: “Trasformare la bellezza in valore”

«La nostra sfida – hanno proseguito – è quella di trasformare la bellezza in valore duraturo, creando connessioni stabili e promuovendo un modello di turismo sostenibile e di qualità. E, in questo senso, il vostro ruolo è fondamentale perché siete ambasciatori di esperienze, ponti tra culture, interpreti di nuove rotte turistiche».