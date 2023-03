Palazzo di Giustizia, Cannizzaro incontra il ministro Nordio: 'Attenzione e concretezza'

“Con il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Mi sono fatto promotore di quello che è stato un lungo incontro a tema Reggio Calabria, in particolare riguardo al Palazzo di Giustizia. Non ero solo. L’importante presenza del Procuratore generale, Gerardo Dominijanni, del delegato della Corte d’Appello, Massimo Gullino, del Presidente dell’Ordine degli avvocati, Rosario Infantino, ha reso ancor più tecnica e operativa la riunione. Il Guardasigilli ha assicurato massima attenzione e concretezza. E ad ulteriore riprova della volontà di incidere in maniera efficace sulla vicenda, Nordio ha anche preannunciato una sua visita in Città”.

Cosi il deputato di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, annuncia su Facebook di aver incontrato il ministro della Giustizia Nordio, per un incontro operativo sul Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria.