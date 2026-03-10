Comune di Reggio: formazione per 130 dipendenti su Codice di comportamento e uso dei social – FOTO

Si è svolto oggi, presso l’Aula Consiliare di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, un evento formativo rivolto ai dipendenti comunali dell’Area degli Operatori, dedicato ai temi del Codice di Comportamento Integrativo e del Regolamento sull’utilizzo dei social media; all’iniziativa hanno partecipato circa 130 dipendenti dell’Ente.

L’incontro, organizzato dall’Amministrazione comunale, ha visto come relatrici la dottoressa Antonia Criaco – Segretario Generale del Comune e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – e la dottoressa Iolanda Mauro, dirigente del settore Risorse Umane.

Nel corso della giornata sono stati approfonditi i contenuti del Codice di Comportamento Integrativo dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 270 del 12 dicembre 2025, e del Regolamento per l’utilizzo dei social media da parte del personale adottato con deliberazione n. 241 del 6 novembre 2025.

La formazione, articolata in due sessioni – una antimeridiana e una pomeridiana – ha rappresentato non solo un momento di aggiornamento professionale sui principali doveri etici e comportamentali dei dipendenti pubblici ma anche un’occasione di crescita culturale e di rafforzamento del senso di appartenenza all’istituzione comunale.

Dialogo con le relatrici e attestati ai partecipanti

Particolare apprezzamento è stato espresso dai partecipanti che hanno avuto la possibilità di confrontarsi direttamente con le relatrici attraverso momenti di dialogo e approfondimento sui temi trattati.

Al termine dell’incontro ai dipendenti presenti è stato consegnato un attestato di partecipazione. L’iniziativa rientra inoltre tra le attività formative obbligatorie previste dalle recenti disposizioni nazionali e si inserisce nel quadro delle azioni indicate dalla direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del gennaio 2025, finalizzata alla formazione continua e alla valorizzazione del capitale umano nella pubblica amministrazione.