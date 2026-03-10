Reggio Calabria, mammografie gratuite con la Carovana Rosa

La Carovana Rosa di PAM Italia arriva a Reggio Calabria con due importanti giornate dedicate alla prevenzione del tumore al seno. L’11 e il 12 marzo 2026 si svolgeranno infatti due Pink Day con mammografie gratuite, un’iniziativa pensata per promuovere la diagnosi precoce tra le donne del territorio.

Le giornate di screening saranno realizzate con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, grazie alla sensibilità e al sostegno di due realtà locali fondamentali come la Farmacia Lazzaro di Archi e la Farmacia Hermès di Condera.

L’impegno delle farmacie per la salute delle donne

Un ringraziamento speciale va alla Dott.ssa Clarice Lazzaro e alle Dott.sse Rosa Ieracitano e Cristina Gurnari per la loro attenzione costante verso la salute e per aver reso possibile questa iniziativa di alto valore sociale.

La Carovana Rosa di PAM Italia continua così il suo viaggio nei territori italiani con un obiettivo chiaro: portare la cultura della prevenzione vicino alle persone, offrendo un servizio concreto e gratuito.

Le mammografie sono rivolte in particolare a quelle donne che spesso restano fuori dai programmi di screening pubblico ordinario, offrendo un’opportunità per prendersi cura di sé.

Informazioni sulle prenotazioni e partecipazione

Prendersi cura della propria salute è un’opportunità fondamentale che non va sprecata, specialmente quando si parla di diagnosi preventiva. Per partecipare alle giornate dell’11 e 12 marzo è necessario prenotarsi direttamente presso le farmacie aderenti. Vi aspettiamo numerose per condividere un momento di consapevolezza e cura del benessere femminile.