Reggio, crolla un cartellone pubblicitario del Comune - FOTO

Nonostante il cartellone sia caduto qualche settimana fa, ancora non vi è stato alcuna messa in sicurezza della zona

Va giù una struttura comunale in ferro dedicata alla promozione pubblicitaria.

E' crollato già da qualche settimana uno degli impianti pubblicitari del Comune di Reggio Calabria.

Fortunatamente al momento del cedimento dell'imponente struttura non transitava nessun passante. Non si conoscono le cause né le dinamiche del cedimento strutturale ma, guardando gli altri grandi pannelli in città, è facile notare come molti siano arrugginiti o malconci.

Avrebbe potuto sicuramente ferire qualcuno o danneggiare qualche autovettura il cartellone 6per3 andato giù nei pressi del terminal Atam in via Botteghelle a Reggio Calabria.