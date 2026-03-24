Reggio, Merenda: ‘Anche San Sperato ha finalmente il suo parco giochi’

Lo afferma in una nota stampa il consigliere comunale con delega ai Parchi e Giardini e al Decoro Urbano, Massimiliano Merenda.

«Grazie ai fondi risparmiati nel corso della consiliatura – ha precisato il delegato – e in particolare nell’ultimo anno, abbiamo deciso insieme all’assessore all’Ambiente Filippo Burrone di investire nella realizzazione del primo parco giochi dedicato alla comunità di San Sperato. Si tratta di un intervento atteso e significativo, che restituisce centralità a un quartiere importante della nostra città. La nuova area ludica è stata installata nella piazzetta antistante la chiesa di San Sperato, dunque in un luogo centrale e facilmente accessibile, pensato per diventare punto di ritrovo per famiglie e bambini . Oltre ai giochi, è stata collocata anche una nuova panchina, che si aggiunge a quelle già presenti, per consentire ai genitori di sostare comodamente mentre i più piccoli giocano in sicurezza».

«In questi cinque anni, grazie al lavoro sinergico degli uffici comunali del settore Ambiente e del settore Lavori pubblici, della società Castore e all’utilizzo di finanziamenti esterni – ha poi aggiunto Merenda – Reggio ha notevolmente ampliato l’offerta di spazi dedicati ai bambini, non solo nel centro cittadino ma anche nelle periferie. Un impegno concreto per rendere ogni quartiere a misura di famiglia. Trattandosi di uno spazio pubblico, come una piazza, si è prestata particolare attenzione anche agli arredi urbani, con l’obiettivo di valorizzare l’area e trasformarla in un luogo sociale, accogliente e vissuto quotidianamente dal quartiere. Continueremo a lavorare in questa direzione, perché ogni intervento, anche piccolo, contribuisce a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a rafforzare il senso di appartenenza al territorio».