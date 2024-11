Nuovo Palazzo di Giustizia, Falcomatà: ‘La fine di una brutta pagina’

Da oltre vent’anni, il Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria è stato uno dei simboli più controversi e discussi della città: un’opera grandiosa, ferma e incompleta, che attendeva da troppo tempo di vedere la luce. Finalmente, dopo anni di immobilità e scetticismo, sembra che la “madre delle incompiute” sia pronta a rinascere, con lavori già in corso e una data di completamento fissata.

Tra i presenti, ovviamente, il sindaco Giuseppe Falcomatà.

“E’ la fine di una brutta pagina. Ringrazio il Sottosegretario Del Mastro per la presenza, conferma di quanto il Governa tenga al riavvio e completamento di questa opera. La Giustizia è la madre di tutte le questioni, e farlo in contesti che possano rendere più efficace ed efficiente questo servizio, specie in una terra che vede la presenza della ndrangheta.

Questo diventerà un ‘parco della giustizia’ a servizio degli avvocati e di tutti gli operatori. Ci siamo riusciti dopo anni di fermo, e la scelta di affidarci al Ministero si è rivelata la scelta adatta. Da inizio di gennaio seguiremo costantemente i lavori per assicura”, le parole del primo cittadino.