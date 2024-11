Nuovo palazzo di giustizia: 30 mesi di lavori per vederlo completo. C’è una data da cerchiare in rosso

Da oltre vent’anni, il Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria è stato uno dei simboli più controversi e discussi della città: un’opera grandiosa, ferma e incompleta, che attendeva da troppo tempo di vedere la luce. Finalmente, dopo anni di immobilità e scetticismo, sembra che la “madre delle incompiute” sia pronta a rinascere, con lavori già in corso e una data di completamento fissata.

L’inizio di un nuovo capitolo per il palazzo di giustizia di Reggio Calabria

Durante la recente partecipazione alla trasmissione Reggio Politik su RTV, l’assessore Carmelo Romeo ha parlato di questo monumentale progetto e delle difficoltà iniziali, sottolineando come molti avessero accolto con scetticismo l’idea di riprendere in mano l’opera:

“Ricordo quanti ci guardavano con il sorriso – ha dichiarato – quando, qualche anno fa, abbiamo deciso con il sindaco di intraprendere un percorso condiviso con il Ministero di Giustizia per avviare i lavori di completamento dell’opera a Reggio Calabria. Dicevano che stavamo perdendo tempo e che non si sarebbe mai realizzato”.

Eppure, oggi, l’area di intervento di 35.000 metri quadrati è già stata presa in carico dalla ditta aggiudicataria, che sta portando avanti i primi lavori di pulizia e cantierizzazione.

“La ditta è già dentro e sta lavorando alla prima parte dell’intervento – ha confermato Romeo. Un sopralluogo ha confermato che tutto procede come pianificato”. Leggi anche

Imminente la firma con il Ministero per il cronoprogramma

L’importanza del completamento di quest’opera, per troppo tempo un sogno irrealizzato, sta ora per diventare una realtà concreta e tangibile per i cittadini di Reggio Calabria. Il prossimo 12 novembre, alla presenza dei rappresentanti del Ministero della Giustizia, sarà firmato il contratto definitivo per il completamento dei lavori.

“La firma del contratto sarà un momento cruciale – ha dichiarato Romeo – perché da quel momento in poi partirà un cronoprogramma rigoroso di 30 mesi per completare il Palazzo di Giustizia”.

Con la firma, partirà quindi un countdown che scandirà 720 giorni di lavoro, con l’obiettivo di restituire alla città uno spazio finalmente adeguato alle esigenze del sistema giuridico.

Un Palazzo di Giustizia “degno” di Reggio Calabria

La realizzazione del Palazzo di Giustizia non rappresenta soltanto una vittoria contro il tempo e le difficoltà amministrative, ma anche un passo fondamentale per il futuro di Reggio Calabria, che potrà finalmente contare su una struttura all’altezza delle necessità del settore giustizia.

Un segnale di rinascita per una città che, dopo anni di attese, si appresta a vedere finalmente realizzarsi un’opera che incarna l’impegno per la giustizia e per il progresso.