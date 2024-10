Parco Lineare, inaugurazione…a metà. Ponte Calopinace, si allungano i tempi

Entro l'estate, l'amministrazione punta a inaugurare parte del Parco Lineare. Bisognerà aspettare l'inverno invece per il Ponte Calopinace

Una buona notizia e una cattiva per il Parco Lineare Sud di Reggio Calabria. Gli ultimi tempi dettati dall’amministrazione comunale, e che prevedevano l’inaugurazione dell’opera entro l’estate, verranno rispettati a metà. “Non è vero affatto che abbiamo abbandonato l’opera. Ci sono state grandi difficoltà, ma adesso andiamo verso il completamento. La fine dei lavori è prevista entro fino luglio”, aveva dichiarato ai nostri microfoni l’Assessore ai Lavori Pubblici Rocco Albanese lo scorso marzo.

Secondo quello che è l’attuale cronoprogramma dei lavori, i tempi si sono leggermente allungati. “Ho fatto un sopralluogo questa mattina (venerdi scorso, ndr), siamo vicini alla conclusione del primo tratto, quello che va dal Calopinace sino alla Capannina. Stiamo provando a inaugurare quella parte di opera entro agosto”, l’aggiornamento dei lavori fatto dal sindaco f.f. Paolo Brunetti nel corso di Live Break.

Nella prima porzione di opera che verrà inaugurata, ci saranno anche circa 440 cabine nuove. L’amministrazione comunale al contempo sta preparando le manifestazioni di interesse per la ‘Casa del pescatore’ e per le attività ristorative che sono previste lungo il Parco Lineare Sud.

Sorriso…a metà

Se sembra essere questione di settimane per quanto riguarda l’apertura del tratto Calopinace-Capannina del Parco Lineare Sud, i tempi invece si allungano nuovamente per quanto riguarda il Ponte Calopinace.

“Sul ponte c’è stato un problema di fornitura di materiali, le travi erano state progettate ad una certa distanza, non si trovava più quel tipo di trave, poi c’è stata la guerra (a cui si addebita di tutto, anche l’aumento dei costi del ferro) e un’incomprensione con la ditta che si occupa dei lavori. Siamo tornati indietro su quest’opera rispetto ai tempi previsti, per questa estate non vedremo il Ponte Calopinace”, ha rivelato il sindaco f.f. Brunetti nel corso di Live Break.

Servono infatti circa 45 giorni per la maturazione del cemento e la verifica di stabilità, con i nuovi materiali che ancora non sono stati ordinati dall’amministrazione comunale. ‘Magari per l’inverno riusciremo a inaugurare il Ponte Calopinace’, sospira Brunetti. E con lui tutti i reggini, che stanno vedendo la realizzazione del Parco Lineare Sud procedere a passo di lumaca. A questo punto si spera, almeno, di riuscire a vedere la prima parte dell’opera completata e inaugurata entro l’estate 2022.