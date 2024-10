Reggio, nuovo intoppo per il Ponte Calopinace. Ma l’apertura non dovrebbe slittare

Ponte Calopinace di Reggio Calabria, ancora non ci siamo. Un nuovo intoppo si aggiunge alla sequenza di stop, ripartenze e nuovi problemi dell’infrastruttura, i cui lavori si stanno allungando a dismisura. Doveva esser pronto in 120 giorni, ma ne sono passati oramai quasi 600.

L’ultimo intoppo era relativo alle travi utilizzate per la realizzazione del ponte. Dopo averne usate di un tipo per la prima parte, l’amministrazione comunale si era accorta che le travi arrivate successivamente non erano compatibili con le prime. Adesso, con ogni probabilità, si provvederà allo smontaggio del tratto esistente e la posa ‘da zero’ di tutte le travi, il cui arrivo è previsto a breve.

“Rispetto al materiale utilizzato in precedenza, quello in arrivo è migliore e più resistente. Quando sarà pronto il Ponte Calopinace? Non vorrei dare una tempistica precisa, ma siamo fiduciosi che entro fine maggio i lavori saranno completati e l’opera pronta ad essere inaugurata”, le parole dell’Assessore ai Lavori Pubblici Rocco Albanese ai microfoni di CityNow.

Il nuovo intoppo quindi non dovrebbe (mai condizionale fu d’obbligo) modificare i piani recenti di Palazzo San Giorgio, ovvero vedere il Ponte Calopinace pronto entro l’inizio dell’estate.

L’opera permetterà il collegamento tra la zona del tempietto ed il nuovo Parco Lineare Sud, consentendo ai cittadini della zona nord di poter accedere facilmente all’area senza dover affrontare strade trafficate, ma con una piacevole passeggiata vista mare. Per questo motivo è particolarmente attesa dai reggini che attraverso il ponte avrebbero così una facile e comoda infrastruttura di congiunzione tra il Lungomare e il resto della città.