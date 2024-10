Parco Lineare Sud, il Comitato di Quartiere Ferrovieri Pescatori: “Lavori ancora fermi”

“Non si possono più contare le segnalazioni che il nostro Comitato ha trasmesso agli Organi competenti in ordine al completamento dei lavori del ponte di collegamento tra il Parco Lineare Sud e l’area del Tempietto. Constatiamo con profonda amarezza come i lavori siano ancora fermi, sebbene i proclami delle Autorità siano stati parecchi, per non dire infiniti”.

A distanza di oltre un anno, oggi il Parco Lineare Sud resta area di cantiere, frequentata da pochi, pochissimi operai, coraggiosi runner e qualche pescatore solitario. Il percorso, che si estende dal Gebbione alla foce del Calopinace per un totale di 3,5 km, è stato realizzato grazie ai finanziamenti del decreto Reggio e dei Patti per il Sud. I lavori però sono ancora fermi, come sottolineato dal Comitato.