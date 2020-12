Reggio, presentate le nuove protagoniste del partito 'Cambiamo!'

Promette di imporsi con maggiore forza nello scenario politico in riva allo Stretto, il partito “Cambiamo!” voluto dal Governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti.

Professioniste reggine al servizio del partito

Grazie alla lungimiranza ed all’intuizione del Coordinatore provinciale, Saverio Anghelone, che sta dando spazio anche alle cosiddette “quote rosa”, “Cambiamo” cerca di attecchire sul territorio con il contributo di importanti presenze femminili. Tra queste, Serena Anghelone che si occuperà del settore Sanità Privata, Alessandra Giulivo, per le Pari Opportunità e Moda , Cristina Scorza che guiderà il settore Musica ed, infine, Concetta “Cetty” Scarcella, Responsabile Territoriale per Cosoleto. Professioniste reggine che metteranno a disposizione del partito, competenze, esperienza e professionalità per incentivare partecipazione e collaborazione attiva sul territorio. Figure che si aggiungono all’Avv. Annamaria Curia, Responsabile Dipartimento Legalità e Cittadinanza Responsabile, Filomena Longo, Responsabile Dipartimento Turismo e Territorio, Elisabetta "Liz" Papalia, Responsabile Dipartimento Reggio Calabria Centro, Daniela Pellicone, Responsabile Dipartimento Agricoltura ed Enogastronomia e Marcella Giustra, Responsabile Ufficio Stampa.

Le nuove ‘protagoniste’

Le nuove ‘protagoniste’ di “Cambiamo” sono state presentate ad amici, sostenitori e simpatizzanti, nel corso di una diretta Facebook destinata a diventare una piazza virtuale aperta alle idee, al dibattito ed al continuo confronto. Ad intervenire anche il senatore Franco Bevilacqua, Coordinatore regionale del partito che ha esordito complimentandosi con Anghelone per la squadra che sta mettendo in campo anche in vista delle prossime regionali. Il senatore Bevilacqua, ha sottolineato, che aprire ad altri settori come la musica e la moda sia un segnale positivo importante che va colto da tutto il partito. In passato, ha concluso, la politica in generale ha commesso molti errori, forse, da entrambe le parti, ma “Cambiamo!” è un partito che ha entusiasmo, voglia di fare, di crescere ed andare avanti per vincere. I lavori sono stati moderati da Francesco Meduri, Responsabile Provinciale Organizzazione e Sviluppo Territoriale. La squadra femminile di “Cambiamo!”, è composta da donne impegnate attivamente nella vita cittadina che apporteranno, certamente, un valido contributo alla rinascita del nostro territorio accogliendo l’esigenza di rinnovamento delle istituzioni invocato dai tanti cittadini che hanno voglia, appunto, di “cambiamento”.

Ed è proprio in questa direzione che le professioniste reggine intendono far sentire la propria voce veicolando, un’immagine positiva del nostro territorio. Ascolto, confronto e dialogo sono, infatti, elementi fondamentali su cui si basa questo nuovo modo di fare politica, particolarmente attenta alle esigenze ed alle richieste delle realtà locali per anni abbandonate al loro destino, che si pone, inoltre, l’obiettivo di perseguire e raggiungere uno sviluppo del tessuto sociale ed economico più equo e competitivo. Le “quote rosa”, infatti, che affiancheranno Saverio Anghelone, metteranno a disposizione capacità, competenze ed esperienze nella difficile sfida di “cambiare”, finalmente, il volto della nostra Calabria.

Anche sulla locride “Cambiamo!” si sta radicando, riscuotendo molti consensi. Il Responsabile Territoriale di Siderno, Fabio Falzone, laureato al Dams ed esperto in “Management e Booking” ha evidenziato come siano molti i problemi che attanagliano questo territorio che vanno dalla sanità, alle problematiche relative all’impianto di smaltimento rifiuti TMB (Impianto Meccanico Biologico), all’urbanistica. Siderno, ha aggiunto Falzone, paga lo scotto di essere una città commissariata, quindi, con le prossime elezioni comunali che si dovrebbero tenere in primavera, “Cambiamo!” scenderà in campo con una propria lista per ridare voce ai cittadini.

Le professioniste

Serena Anghelone, laureata in Medicina e Chirurgia e specialista in Radiologia e Diagnostica per immagini. Vincitrice nel 2008 della XI edizione del premio intitolato al Prof. “R. Caminiti” organizzato dall’omonima casa di cura e nello stesso anno del premio istituito dall’Ordine dei Medici della Provincia di Reggio Calabria per il migliore percorso di studi. Dopo varie esperienze lavorative come dirigente medico in Calabria ed in Sicilia, oggi è responsabile del Reparto di Radiologia della Clinica “Villa Aurora Hospital” di Reggio Calabria.

Alessandra Giulivo, presidente della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, con una carriera di prestigio alle spalle, è una brillante giornalista, presentatrice, conduttrice televisiva, organizzatrice di eventi, laureata in scienze dello spettacolo e della comunicazione multimediale. Respira e vive la moda. Insignita dei premi nazionali: “Eccellenza delle Moda” nel 2019 e “Premio Elmo” nel mese di Novembre, è una brillante fashion manager, ideatrice del Format “FashionLab” e successivamente del format CreationTV che racconta in modo fresco e dinamico il mondo del lifestyle attraverso gli esperti del settore. Vanta esperienze nella comunicazione, pianificazione, organizzazione e gestione di progetti ed eventi. È diventata un simbolo etico originale per la fermezza con la quale afferma la sua visione innovativa e di avanguardia nel mondo della moda.

Cristina Scorza, violinista che oltre a svolgere attività concertistica in teatro (Politeama Garibaldi a Palermo, Teatro Antico Taormina, ecc) è docente presso la scuola secondaria di primo grado. Ha conseguito il diploma accademico di II livello in violino e il diploma di II livello in musica da camera presso il Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria Laurea quadriennale in musicoterapia clinica presso la Pro Civitate Christiana ad Assisi ed assistente alla comunicazione. Nell'Istituto dove insegna è componente del Niv (Nucleo Interno di Valutazione) riguardo il PDM (Piano di Miglioramento). Negli anni di studio in Conservatorio ha ricoperto per due mandati consecutivi il ruolo di Presidente della consulta studentesca ed è stata membro per il primo triennio del Consiglio Accademico e successivamente di Amministrazione.

Concetta “Cetty” Scarcella, giovane studentessa di Giurisprudenza , attualmente, consigliere del dipartimento in ambito universitario. Vicepresidente dell’Associazione universitaria “Gea Universitas”.