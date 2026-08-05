Sicurezza sul lavoro in Calabria, Madeo: ‘Bene l’adeguamento alla norma nazionale’

“La sicurezza non è un costo ma un investimento e un irrinunciabile valore aggiunto. Pertanto in Consiglio ho votato a favore della proposta di legge che persegue la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. D’altronde, anche in Parlamento il Pd sta rappresentando l’esigenza, non più procrastinabile, di legiferare in favore della sicurezza e a sostegno di quelle imprese virtuose che decidono di operare nel rispetto delle norme e per la tutela dei lavoratori”.