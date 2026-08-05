Sanità in Calabria, in arrivo il bando di Azienda Zero per 137 nuove assunzioni
Nuove assunzioni nella sanità calabrese: Azienda Zero avvia procedure per 137 professionisti tra medici, ingegneri e tecnici di laboratorio
05 Agosto 2026 - 15:05 | di Redazione
Il sistema sanitario calabrese si prepara ad una iniezione di nuovo personale.
Azienda Zero ha nei giorni scorsi deliberato l’indizione di procedure pubbliche volte al reclutamento di dirigenti medici e altre figure professionali utili a rafforzare gli organici di ospedali e presidi territoriali.
I posti previsti dalle nuove procedure
Complessivamente i posti banditi dall’ente di governance calabrese sono 137, iter concorsuali che si aggiungono a quelli già in corso e finalizzati all’assunzione di 349 infermieri, 176 operatori sociosanitari e 102 medici per le aree di prima emergenza. In particolare, le nuove procedure riguardano diverse discipline mediche: due dirigenti medici di chirurgia toracica, venti medici per la chirurgia generale, undici di anatomia patologica, 19 medici urologi, 37 pediatri e 9 specialisti di otorinolaringoiatria.
Ingegneri informatici e tecnici di laboratorio
Oltre a ciò è stata autorizzata l’assunzione di otto ingegneri informatici da assumere ad Azienda Zero, e 31 tecnici di laboratorio biomedico. I professionisti saranno ripartiti tra gli enti del servizio sanitario regionale sulla base dei fabbisogni espressi dalle singole aziende.
Fonte ansa.it
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