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Sanità in Calabria, in arrivo il bando di Azienda Zero per 137 nuove assunzioni

Nuove assunzioni nella sanità calabrese: Azienda Zero avvia procedure per 137 professionisti tra medici, ingegneri e tecnici di laboratorio

05 Agosto 2026 - 15:05 | di Redazione

medici

Il sistema sanitario calabrese si prepara ad una iniezione di nuovo personale.

Azienda Zero ha nei giorni scorsi deliberato l’indizione di procedure pubbliche volte al reclutamento di dirigenti medici e altre figure professionali utili a rafforzare gli organici di ospedali e presidi territoriali.

I posti previsti dalle nuove procedure

Complessivamente i posti banditi dall’ente di governance calabrese sono 137, iter concorsuali che si aggiungono a quelli già in corso e finalizzati all’assunzione di 349 infermieri, 176 operatori sociosanitari e 102 medici per le aree di prima emergenza. In particolare, le nuove procedure riguardano diverse discipline mediche: due dirigenti medici di chirurgia toracica, venti medici per la chirurgia generale, undici di anatomia patologica, 19 medici urologi, 37 pediatri e 9 specialisti di otorinolaringoiatria.

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Ingegneri informatici e tecnici di laboratorio

Oltre a ciò è stata autorizzata l’assunzione di otto ingegneri informatici da assumere ad Azienda Zero, e 31 tecnici di laboratorio biomedico. I professionisti saranno ripartiti tra gli enti del servizio sanitario regionale sulla base dei fabbisogni espressi dalle singole aziende.

Fonte ansa.it

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