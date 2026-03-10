A Reggio una Pasqua che sa di futuro: campagna solidale con Fondazione Chops Malattie Rare

La Fondazione CHOPS, guidata dalla presidente Manuela Mallamaci, mamma di Mario, insieme a centri di eccellenza e ricercatori straordinari, ha già finanziato 6 progetti di ricerca internazionali

“C’è un’immagine che guida ogni nostro passo: un omino con lo zaino che sale le scale. È il simbolo della nostra resilienza, del coraggio dei nostri bambini e della strada che, gradino dopo gradino, stiamo percorrendo verso la cura.

Dalla diagnosi di Mario, non abbiamo mai smesso di correre contro il tempo. Anche grazie al tuo supporto, in soli due anni abbiamo trasformato il dolore in una forza attiva: siamo l’unica fondazione al mondo dedicata alla sindrome CHOPS, con 6 progetti di ricerca internazionali finanziati e oltre 400.000 euro investiti tra Europa e USA.

Ma la scienza ha bisogno di continuità. Questa Pasqua è un’occasione preziosa per trasformare un gesto di dolcezza in una scoperta scientifica”.

La nostra selezione pasquale per sostenere la ricerca

Quest’anno puoi scegliere di sostenere i nostri ricercatori portando in tavola l’eccellenza artigianale italiana!

ChocoCHOPS

In alternativa al tradizionale uovo di Pasqua, la Fondazione propone i “ChocoCHOPS”:

un coniglietto e un paperotto che si abbracciano, simbolo di accoglienza, amicizia e sostegno reciproco, valori universali e che rappresentano pienamente la missione della Fondazione.

300 g di cioccolato artigianale al latte (36% cacao) o fondente (55% cacao)

Donazione minima: 10 euro

Produttore: Dolciaria Alessandria S.r.l. – Soriano Calabro (VV)

Per Pasqua puoi scegliere:

?️ Colomba artigianale arancia e gocce di cioccolato prodotta da “Le Sablon” – 22€

? ChocoCHOPS (latte o fondente con sorpresa) – 10€

Un piccolo gesto che può fare una grande differenza per la ricerca sulla sindrome CHOPS.

La Fondazione CHOPS, guidata dalla presidente Manuela Mallamaci, mamma di Mario, insieme a centri di eccellenza e ricercatori straordinari, ha già finanziato 6 progetti di ricerca internazionali, aprendo nuove strade nella comprensione della sindrome CHOPS e nello sviluppo di possibili cure.

Grazie di cuore a chi vorrà contribuire”.

Per maggiori info sui prodotti, CLICCA QUI