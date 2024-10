Sempre in evoluzione. ‘Pasqualino Pizza & Vino’ apre il suo cocktail bar

Una rivoluzione non solo estetica ma anche nel modo di approcciarsi alla pizza. Ecco il concetto di cocktail bar di Pasqualino Pizza & Vino

Pasqualino Pizza & Vino apre le porte del suo nuovo locale, ad angolo fra Via del Torrione e Via Osanna, accanto al Teatro Comunale Francesco Cilea, e propone il suo concetto di cocktail bar contemporaneo, dove, dopo il vino, anche il cocktail incontra la pizza.

Quando un anno fa aprivamo in via del Torrione Pasqualino Pizza & Vino volevamo emancipare la pizza, troppo spesso considerata un pasto semplice da accompagnare di norma alla birra. Abbiamo detto che sarebbe stato un luogo di ritrovata convivialità dove il vino e la pizza avrebbero aggregato la gente attorno a un tavolo. Oggi, al vino, affianchiamo i cocktail, perché innescare nei nostri ospiti il desiderio del bere bene, oltre che del mangiare bene, è diventa una nostra priorità.

Un anno fa non pensavamo a Pasqualino Pizza & Vino come ad un locale definitivo, ma dinamicamente in evoluzione, costruito gradualmente attorno ai bisogni della clientela contemporanea, sempre più esigente e informata.

Inizialmente ci siamo dedicati allo studio e al perfezionamento del nostro prodotto di punta, la pizza, ma siamo sempre stati coscienti del fatto che una pizzeria contemporanea, che si rivolge a una clientela contemporanea, non ha come scopo il vendere la pizza, ma offrire un’esperienza appagante, trasmettere un’emozione ai propri clienti che, in questa nuova ottica, diventano veri e propri ospiti. Allora la buona pizza diventa solo il tassello importante che completa il puzzle dell’esperienza, dell’emozione.

Ci siamo focalizzati su ciò da cui passa l’esperienza dei nostri ospiti: le percezioni sensoriali. Gusto, Vista, Udito, Olfatto, Tatto: tutto e stato scelto per appagare i 5 sensi, dalle pizze ai cocktail, appunto, passando per la musica, gli arredi, gli aromi, e persino piatti e posate di alto livello, inusuali all’interno di una pizzeria o di un comune ristorante.

Vi aspettiamo venerdì 28, ore 19, angolo Via del Torrione/Via Osanna, accanto al Teatro Cilea, per degustare un ottimo cocktail.