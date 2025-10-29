Reggio, ok in giunta al piano per il diritto allo studio: 585mila euro per mensa e trasporto

La Giunta comunale di Reggio Calabria ha approvato, nell’ultima seduta, la programmazione degli interventi previsti dal Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2024/2025.

Gli interventi in questione, programmati e finanziati per un importo complessivo di circa 585mila euro, riguardano:

Si tratta di fondi provenienti in gran parte (456mila euro) dal contributo destinato al Comune di Reggio Calabria da parte della Regione Calabria nell’ambito del Piano regionale di attuazione per il Diritto allo Studio 2024, ai quali si aggiungono 128mila euro riconosciuti dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

I fondi destinati al servizio mensa assorbono il 65,81% del contributo totale, mentre la restante parte (34,19%) è destinata al servizio di trasporto scolastico.

«Continuiamo a promuovere ogni intervento idoneo a garantire l’effettività del diritto allo studio – ha commentato l’assessora comunale all’Istruzione, Anna Briante – cercando di dare risposte adeguate alle necessità delle scuole e degli studenti. Com’è noto, la Regione ha funzioni programmatorie, mentre agli enti locali spetta il compito di rimuovere qualsiasi ostacolo all’assolvimento dell’obbligo scolastico e di assicurare la piena funzionalità educativa delle strutture.

Lo stiamo facendo confrontandoci costantemente con le istituzioni scolastiche e gestendo le risorse assegnate in relazione alle necessità riscontrate sul territorio. Per esempio, abbiamo attivato il servizio di trasporto straordinario a beneficio di alcune scuole che sono state chiuse nel settembre dello scorso anno.

Mentre rispetto al servizio mensa – ha concluso Briante – abbiamo riscontrato un aumento esponenziale delle richieste, sostanzialmente raddoppiate, dopo aver investito su un nuovo centro di cottura comunale che garantisce un servizio efficiente e di qualità».