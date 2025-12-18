Sicurezza, linee guida e responsabilità: a Reggio il congresso della nuova SIAV

Si è svolto a Reggio il primo congresso SIAV. Il presidente Pietro Maglio e il dott. Marco Tescione spiegano le sfide degli accessi vascolari in Italia

Si è svolto ieri, presso l’Auditorium dell’ Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria, il congresso dal titolo “Sicurezza, linee guida e responsabilità: il percorso della nuova Società Italiana Accessi Vascolari (SIAV)”, un evento di grande rilievo scientifico e professionale che segna un momento fondamentale per lo sviluppo e il consolidamento della cultura degli accessi vascolari in Italia, con particolare attenzione al contesto calabrese.

Il congresso è stato organizzato sotto la guida dei responsabili scientifici Pietro Maglio, presidente della SIAV, e Francesco Sinopoli, con il supporto dei responsabili organizzativi Carmelo Buda, Giuseppe Casile, Lorenzo Malaspina, Paolo Marinaro, Emanuele Montauro, Giuseppe Romeo, Santo Soluri e Giovanni Tedesco. A testimoniare il valore dell’iniziativa, la presenza dei presidenti onorari Antonio Ilaria, Rosario Russo e Stefano Molica, figure di riferimento nel panorama medico-scientifico nazionale.

Un confronto multidisciplinare tra medici e infermieri

Un’importante occasione di confronto multidisciplinare che ha coinvolto medici e infermieri provenienti da tutta Italia, uniti dall’obiettivo comune di promuovere sicurezza, appropriatezza e qualità nelle procedure di accesso vascolare, ambito che si colloca sempre più come competenza condivisa tra professione medica e infermieristica. Dopo i saluti del presidente dell’Ordine dei Medici Pasquale Veneziano, il dottor Marco Tescione, segretario dello stesso Ordine e presidente regionale della società scientifica SIAARTI (Società Italiana Anestesia Analgesia Rianimazione Terapia Intensiva), ha sottolineato l’importanza di una crescente integrazione:

“L’Ordine dei Medici ospita un congresso organizzato dalla SIAV, una società neonata in Calabria che ha avuto l’idea di avviare questo evento promozionale, destinato a dare impulso ai lavori futuri. È stato coinvolto un ampio ventaglio di professionisti, medici appassionati e competenti nel campo degli accessi vascolari, insieme a numerosi infermieri. L’accesso vascolare è infatti una competenza ibrida, medico-infermieristica, fondamentale in molti ambiti clinici.”

Il programma scientifico ha visto la partecipazione di relatori di rilievo nazionale, permettendo di affrontare i temi centrali del settore:

linee guida e responsabilità professionale

innovazioni tecnologiche

esigenze specifiche del territorio

accessi venosi in ambito domiciliare

Il dottor Tescione ha inoltre evidenziato l’alto livello dei partecipanti:

“È stata un’occasione di confronto molto partecipata, con esperti del settore e discenti altamente qualificati, tutti impiantatori di accessi venosi. Grande merito va al presidente Maglio e all’intero organigramma della neonata società. Desidero sottolineare anche la presenza di vere istituzioni del campo degli accessi vascolari, come il dottor Sebastiano Macheda, pioniere in Calabria, e il dottor Russo, autentica autorità nel settore.”

Identità e prospettive della nuova società scientifica

Momento centrale del congresso è stato l’intervento del presidente della SIAV, Pietro Maglio, che ha delineato identità, valori e prospettive della nuova società scientifica:

“Oggi, celebriamo un momento speciale: il primo congresso nazionale della Società Italiana Accessi Vascolari. Una realtà giovane, nata in Calabria, che in pochissimi mesi ha saputo diffondersi in tutto il territorio nazionale. La SIAV non nasce contro qualcuno. La SIAV nasce come sé stessa. Una società autonoma, con una propria identità e una propria visione: quella di raccogliere attorno a sé chi crede nel rinnovamento, nello spirito critico, nell’etica, nella trasparenza e nel rigore scientifico.”

Il presidente ha ribadito come la formazione debba essere un percorso di crescita reale, mettendo al centro il paziente:

“Una casa in cui il centro di tutto sia il paziente, con la sua fragilità, con la sua vulnerabilità, con le sue speranze. Gli accessi vascolari non sono un atto tecnico: sono parte di un percorso di cura, spesso lungo, complesso e delicato. Per questo la SIAV vuole promuovere una pratica clinica basata sull’accuratezza, sulla precisione e sulla responsabilità.”

Il fatto che la SIAV sia nata in Calabria è un motivo di orgoglio, dimostrando che le idee non hanno confini geografici. Il congresso si è concluso con una tavola rotonda dedicata al futuro della società e alla programmazione di nuovi eventi formativi per i prossimi anni.