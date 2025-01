Reggio: al Planetario Pythagoras appuntamento con ‘Armonie universali’

Venerdì 10 gennaio 2025 alle ore 21.00 presso il Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria si svolgerà un incontro con Domenico Marino, professore di Politica Economica presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, dal titolo Armonie universali: le leggi fondamentali che unificano i saperi scientifici.

Dedicato a esplorare il sorprendente potere delle leggi universali, principi fondamentali che governano fenomeni complessi in discipline apparentemente lontane (fisica, chimica, biologia, cosmologia) ed estendendo lo sguardo anche all’economia, l’evento si propone di far luce su come tali leggi, spesso semplici nella loro formulazione, si rivelino strumenti straordinariamente efficaci per comprendere e descrivere i meccanismi alla base della realtà.

Un approccio integrato alla conoscenza

L’obiettivo dell’incontro è non solo dimostrare la validità trasversale di tali principi, ma anche stimolare una riflessione su come un approccio integrato alla conoscenza possa offrire nuove prospettive per affrontare le sfide del nostro tempo. Attraverso esempi concreti, la conferenza invita a considerare il tessuto comune che unisce fenomeni naturali e sociali, evidenziando come l’interdisciplinarità non sia soltanto un’elucubrazione accademica, bensì una chiave per interpretare la complessità del mondo in cui viviamo.

A seguire, meteo permettendo, si terrà l’osservazione di Luna, Giove e Marte con il telescopio, a cura dello Staff del Planetario. L’ingresso è libero e gratuito.