Reggio, i doni natalizi del Planetario al reparto di Oncoematologia pediatrica del Gom

Lo staff del Planetarium Pythagoras della Città metropolitana di Reggio Calabria, si è recato al reparto di Oncoematologia pediatrica del Grande ospedale metropolitano, presso l’ospedale Morelli, per la consegna di alcuni doni natalizi ai piccoli pazienti, in cura presso il presidio sanitario.

“L’incontro con i più deboli, sia dal punto di vista sociale che da quello riguardante gravi patologie – affermano i componenti dello staff – è una delle priorità inclusive che il Planetario Metropolitano Pythagoras porta avanti da 20 anni per ricordare quanto è importante la solidarietà. La categoria dei bambini è quella che abbiamo privilegiato in questi anni, per dare un Natale davvero speciale, rendendo loro un po’ di serenità in un periodo così delicato della loro vita. L’iniziativa, oltre a regalare momenti di gioia, ha rappresentato un segno di speranza e vicinanza a chi lotta contro una malattia, mostrando quanto la solidarietà possa davvero fare la differenza. Ci sentiamo particolarmente vicini al reparto di oncoematologia pediatrica, per questo da qualche anno privilegiamo i bambini ed i ragazzi con queste patologie”.

Iniziative rivolte a persone con fragilità

Le iniziative del Planetario per le festività natalizie hanno coinvolto anche i ragazzi disabili di “Fondo Versace”, accolti presso la struttura per un momento di divulgazione e conoscenza delle stelle. Lo scorso 12 dicembre, inoltre, si è svolto un incontro con i minori del circuito penale messi alla prova o con misura cautelare, ospiti della comunità “Principe Azzurro”. In entrambi gli appuntamenti si è parlato di stelle, di leggi che regolano i loro movimenti, concludendo con l’osservazione del cielo con il telescopio. Un’esperienza, umanamente commovente e coinvolgente.

Per il consigliere metropolitano delegato alla Cultura, Filippo Quartuccio, “Grazie ad iniziative come queste si rafforza sempre di più il legame e l’importanza del Planetario per il territorio, una realtà scientifica e culturale, ma anche sociale, di assoluta importanza per l’intera area metropolitana reggina e non solo”.

Un impegno verso i più deboli e per la divulgazione scientifica

“Il Natale ci porta ad essere più consapevoli di quanto l’attenzione verso i più deboli, in questo caso i bambini, debba rimanere al centro dell’impegno di ogni amministratore pubblico. Rinnovo quindi il ringraziamento a tutta la struttura del Planetario Pythagoras che resta un grande vanto per la Città metropolitana, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, ed avrà sempre – conclude Quartuccio – una grande attenzione per l’impegno che quotidianamente mette in campo per la divulgazione scientifica per i più giovani”.