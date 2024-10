Reggio, Plastic Free e gli studenti dell’IC Radice – Alighieri ripuliscono il cortile della scuola

I referenti Plastic Free di Reggio Calabria, Serena Pensabene, Ludovica Monteleone e Giovanni Mannuzza, si sono uniti agli studenti delle classi 2D e 2A della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Radice – Alighieri” per uno speciale evento di pulizia e sensibilizzazione nel cortile della scuola.

Dalle ore 09:30 alle ore 12:00, gli studenti e i rappresentanti della Onlus hanno ripulito il cortile della sede centrale dell’Istituto dai rifiuti di plastica e ingombranti che vi erano stati abbandonati.

L’evento, che sarà replicato venerdì 24 marzo alla succursale, arriva a conclusione del ciclo di incontri informativi sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica e dell’abbandono dei rifiuti che si sono susseguiti alla “Radice-Alighieri” nelle scorse settimane e ha permesso agli studenti di fare squadra, rendendosi cittadini attivi per la cura della propria comunità rappresentando un ottimo esempio anche per gli adulti.

Il secondo appuntamento di questo weekend dedicato all’ambiente e aperto a tutta la cittadinanza è per domani, 19 marzo, alle ore 09:00 in Piazza Umberto I a Villa S. Giuseppe. La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi all’evento cliccando “Partecipa”’a questo link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/3591/19-mar-reggio-di-calabria

Si consiglia di portare con sè dei guanti da lavoro e una borraccia con l’acqua, tutto il resto dell’occorrente sarà fornito dall’Associazione e da Teknoservice che si ringrazia per la collaborazione.