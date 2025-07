Plastic Free al Parco Lineare Sud: raccolti 500kg di rifiuti abbandonati – FOTO

L’ambiente incontra lo sport al Parco Lineare Sud: un successo il primo plogging a Reggio Calabria organizzato da Plastic Free e Bronzi Run Club.

Un’attività sportiva dedicata all’ambiente che nasce dall’unione delle parole plocka upp (in svedese raccogliere) e jogging. Più di trenta i volontari che sabato scorso, 19 luglio, hanno scelto di partecipare al plogging organizzato da Plastic Free e dal Bronzi Run Club nella cornice del Parco Lineare Sud.

Un’ora e mezza di corsetta leggera al tramonto, durante la quale i volontari, sacco alla mano, hanno liberato la spiaggia e il lungomare da 500 chili di rifiuti abbandonati. Decine i sacchi di vetro, plastica, carta e indifferenziata (insieme a svariati ingombranti), che sono stati raccolti e smaltiti anche grazie al supporto della ditta Ecologia Oggi.

“Abbiamo accolto con tantissimo piacere la proposta del Bronzi Run Club . Ambiente e sport non sono mondi poi così distanti e lo abbiamo dimostrato bene sabato scorso. Siamo felici di aver lanciato insieme questo nuovo format in città e speriamo che sempre più persone possano avvicinarsi al mondo dello sport e della tutela ambientale con maggiore consapevolezza e con la voglia di prendersi cura della propria casa”, dichiarano le referenti di Plastic Free Ludovica Monteleone, Serena Pensabene e Federica Repaci .

Due mondi all’apparenza lontani condividono, in realtà, un obiettivo comune: la valorizzazione del territorio.

“Abbiamo deciso di sporcarci le mani e restituire qualcosa a uno dei luoghi che ogni settimana ci accolgono. Il plogging non è solo un gesto simbolico: è il nostro modo per dimostrare che, insieme, possiamo fare la differenza. E questa volta a farci sudare non è stata solo la corsa, ma anche l’impegno per una città **più pulita, più viva, più nostra”, riferisce Giovanni Rocchetta, co-fondatore del gruppo Bronzi Run Club.