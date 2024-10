Reggio, controlli e denunce della Polizia locale: 10 patenti ritirate in meno di un mese

La polizia locale di Reggio Calabria negli ultimi due giorni, a seguito di svariate attività sul territorio, ha inanellato numerosi risultati operativi.

LE ATTIVITA’ DELLA POLIZIA LOCALE DEGLI ULTIMI GIORNI

In particolare sono state sottoposte a sequestro cinque adduzioni abusive idriche che servivano un immobile in una zona centrale della città. Alcuni dei titolari degli immobili sono stati deferiti mentre altri sono in corso di identificazione.

Un giovane inoltre è stato deferito alla locale Procura della Repubblica per aver causato un incidente con un tasso alcolemico di 5 volte superiore ai limiti di legge. Per lui è scattato anche il ritiro della patente, che fa il paio con ulteriori 10 titoli di guida ritirate dall’inizio del mese di dicembre a seguito di incidenti.

Sei infine le persone scoperte con l’ausilio delle videocamere di sorveglianza ad abbandonare rifiuti per strada. I controlli continueranno serrati anche durante tutto il periodo natalizio.