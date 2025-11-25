Reggio, denunciate ad Arghillà 10 persone per furto d’acqua

Nell’ambito di un apposito e mirato servizio svolto a tutela del diritto alla casa e del patrimonio comunale, la Polizia Locale del Comune di Reggio Calabria ha denunciato per vari reati dieci persone tutte dimoranti ad Arghillà. Il dispositivo si è giovato di 17 unità complessive che hanno setacciato, unitamente ai verificatori della Sorical e a funzionari del settore patrimonio del Comune, numerose unità immobiliari di proprietà pubblica.

Occupazione abusiva di immobile e furto aggravato di acqua sono i reati a vario titolo contestati. Dell’esito delle verifiche sono stati altresì notiziati gli uffici comunali per le verifiche tributarie del caso.

Ispezioni in esercizi commerciali

Nelle medesime ore, unitamente agli ispettori di igiene dell’Asp, personale del Corpo ha ispezionato alcuni esercizi commerciali e pubblici in zona stazione centrale. Le attività hanno consentito di sequestrare circa 10 kg di prodotto preparato pronto alla vendita ma privo dei requisiti minimi di commestibilità e quindi potenzialmente nocivo alla salute.

Detti servizi proseguiranno e si intensificheranno nei giorni a venire.