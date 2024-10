Reggio, operazione Focus ‘Ndrangheta: ingente sequestro di capi di abbigliamento

Nell’ambito di due distinte attività poste in essere nella giornata di venerdì ed inseriti nel programma focus ‘ndrangheta, la Polizia Locale di Reggio Calabria ha sequestrato 4 unità immobiliari di proprietà Aterp nel quartiere Arghillà perché aperti e non assegnati e/o parzialmente occupati da ignoti con masserizie varie.

I manufatti sono stati affidati all’ente proprietario.

Sempre nella mattinata di venerdì il servizio operativo ha effettuato presso il mercato di località Botteghelle un ingente sequestro di circa 300 capi di abbigliamento posti in vendita da un ambulante extra comunitario non autorizzato. Per il venditore anche una salatissima multa.

Nella mattinata di ieri infine invece un soggetto è stato deferito dal nucleo di pronto intervento per mancata declinazione di generalità e minaccia a pubblico ufficiale.

Il personale è intervenuto su un’arteria stradale del centro cittadino a seguito di segnalazione pervenuta alla sala operativa al fine di sanzionare un soggetto che aveva parcato il proprio veicolo sulle strisce pedonali impedendo ad un disabile l’attraversamento in sicurezza della strada. Alla verbalizzazione dell’infrazione l’automobilista reagiva con veemenza non fornendo le generalità e minacciando in vernacolo la pattuglia intervenuta e tentando di dileguarsi.

Veniva prontamente bloccato dagli operatori, ma solo all’arrivo dei rinforzi prontamente inviati la situazione si normalizzava. Dopo le formalità di rito la contestazione dell’infrazione, l’automobilista è stato denunciato all’a.g. per rifiuto di generalità e minaccia a pubblico ufficiale.