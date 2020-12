Reggio, maxi sequestro di fuochi d'atificio: oltre 70.000 pezzi

Due venditori ambulanti senza autorizzazioni avevano allestito in città degli stand per la vendita del materiale pirotecnico

In tre distinte attività la Polizia locale di Reggio Calabria ha individuato e sottoposto a sequestro oltre 70.000 artifici pirotecnici e fuochi d'artificio posti in vendita e/o stoccate in spregio alle norme vigenti in materia.

Vendita abusiva di materiale pirotecnico

Durante i servizi di controllo sono stati sorpresi due venditori ambulanti che privi di qualsiasi titolo autorizzativo avevano allestito in città degli stand per la vendita del materiale pirotecnico. Dopo gli accertamenti rituali la merce è stata sequestrata ed affidata in custodia a personale autorizzato, per essere conservata, secondo le prescritte norme di sicurezza.

Oltre 1500 i pezzi in totale esposti in forma ambulate.

A seguito di ulteriore ispezione presso una media struttura di vendita, in un angusto vano deposito, gli agenti agli ordini della d.ssa Stilo hanno rinvenuto oltre 60 mila artifici di varia natura, tutti di libera vendita ma custoditi in spregio alle normative minime di sicurezza. La merce infatti si presentava letteralmente stipata e in adiacenza ad altri articoli altamente infiammabili quali accendini, gas liquido, materiale plastico, recipienti sotto pressione.

Anche nella fattispecie quanto in sequestro è stato affidato a ditta autorizzata alla custodia di materiali pirici e fuochi artificiali. Per il titolare dell'esercizio commerciale, peraltro sprovvisto dell'obbligatorio certificato di prevenzione incendi, è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria per l'omissione delle misure minime di sicurezza nella conservazione dei materiali esplodenti.

Nella circostanza sono stati sequestrati altresì circa 4000 pezzi di merce varia perché sprovvista di marcatura CEE. In totale sono state comminate oltre 15000 euro di sanzioni amministrative, mentre il totale della polvere pirica contenuta negli artifici sottoposti a vincolo reale ammonta ad oltre 35 Kg.