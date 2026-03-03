Reggio, blitz della Polizia Locale a Piazza del Popolo e piazzetta Unicef: sequestrati oltre duemila pezzi

La merce usata e di infima qualità è stata avviata alla distruzione in quanto inservibile oltre che esposta a diretto contatto con il terreno

Nella mattinata odierna la Polizia Locale di Reggio Calabria ha svolto un servizio nei luoghi in oggetto indicati. A seguito delle attività, sono stati sottoposti a sequestro numerosi oggetti e pezzi di abbigliamento per un totale di circa 2000 capi.

La merce usata e di infima qualità è stata avviata alla distruzione in quanto inservibile oltre che esposta a diretto contatto con il terreno. Il servizio fa il paio con quello di venerdì ultimo scorso e si inquadra nella più generale progettualità di ripristino delle condizioni di decoro in città. I servizi di tal guisa continueranno anche nei giorni a venire..