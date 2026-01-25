Reggio, controlli a largo Botteghelle e sul Lungomare: sequestrati 300 capi contraffatti

Giro di vite della Polizia Locale sul commercio abusivo presso il mercato del venerdì di largo Botteghelle. A seguito di mirati servizi svolti nell’ambito del programma nazionale e transnazionale Focus ‘ndrangheta, sono stati sottoposti a sequestro circa trecento capi di merce contraffatta venduta in spregio alle norme sulla tutela dei marchi originali.

La merce posta sotto chiave riportava i segni mendaci di alcune griffe tra le più famose. Un uomo è stato denunciato per frode in commercio e vendita di merci con marchio contraffatto, mentre un secondo si è dato a precipitosa fuga abbandonando la mercanzia. I servizi, svolti anche in abiti civili, si inquadrano nel più generale piano di lotta all’abusivismo commerciale e tutela della concorrenza leale.

I controlli al mercato e sul Lungomare Falcomatà

Nell’ambito del medesimo dispositivo di controllo, un venditore è stato altresì sanzionato per vendita irregolare. In altra distinta attività, l’aliquota di Polizia Stradale è stata impegnata in un controllo della circolazione sulla passeggiata del Lungomare Falcomatà, ove ha individuato, fermato e sanzionato sei persone che sfrecciavano su quell’area pedonale con bici e monopattini elettrici violando il Codice della Strada.

I suddetti servizi continueranno anche nei giorni a seguire. A carico dei soggetti denunciati vige il principio di non colpevolezza fino a sentenza passata in giudicato.