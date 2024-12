Prefettura di Reggio, il bilancio di fine anno: tutti i numeri e gli obiettivi raggiunti

Al termine dell’anno, il Prefetto Clara Vaccaro traccia un bilancio delle principali attività svolte dalla Prefettura di Reggio Calabria nel corso del 2024.

Un bilancio positivo, che vede la Prefettura impegnata su molteplici fronti, per il rafforzamento della presenza delle Istituzioni sul territorio, attraverso il coordinamento delle Forze dell’Ordine e la cooperazione con gli Enti Locali, nel segno della riaffermazione e del consolidamento della legalità e di un continuo dialogo con il territorio.

La sinergia con gli Enti locali ha trovato specifica concretizzazione, tra l’altro, nel finanziamento di progetti per l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza, con l’ammissione di 32 istanze presentate dai Comuni. In particolare, sono state curate le istruttorie per diverse linee di finanziamento:

Patti per la Sicurezza urbana , con destinazione di un importo complessivo pari a 471.509,82 €;

, con destinazione di un importo complessivo pari a 471.509,82 €; Scuole Sicure , riservato ai Capoluoghi, finanziato con 42.625,05 €;

, riservato ai Capoluoghi, finanziato con 42.625,05 €; Spiagge Sicure , per la prevenzione e il contrasto all’abusivismo commerciale (302.158,29 €);

, per la prevenzione e il contrasto all’abusivismo commerciale (302.158,29 €); Programma Operativo Complementare Legalità 2014-2020, per la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa, sicurezza urbana e integrata, rafforzamento della legalità e coesione sociale, per un totale di 622.029,36 €.

Attività per il PNRR e la Cabina di Coordinamento

Particolare attenzione è stata riservata agli interventi finanziati con fondi del PNRR. In tale ambito, il Presidio territoriale unitario su base provinciale, istituito presso la Prefettura di Reggio Calabria con la Ragioneria Territoriale dello Stato, ha effettuato una costante attività di affiancamento e supporto ai Comuni ed agli Enti attuatori di progetti.

A fine maggio, inoltre, è stata istituita la Cabina di Coordinamento, per definire il piano d’azione per l’efficace attuazione dei programmi PNRR in ambito provinciale, monitorare i programmi e gli interventi finanziati, nonché lo stato di avanzamento dei progetti. Sono stati rilevati eventuali criticità per il rispetto dei tempi stabiliti, assicurando la totale utilizzazione delle risorse.

Tutti i progetti (circa 140, in 75 Comuni) risultano avviati e con obiettivi al momento conseguiti, grazie all’espletamento delle gare d’appalto e alla cantierizzazione delle opere. Per alcune progettualità più complesse, come il Museo del Mediterraneo, PINQUA ed Attrattività culturale del Borgo di Gerace, sono stati adottati specifici piani di azione e un sistema di controllo permanente, in modo da garantire il raggiungimento dell’obiettivo finale del collaudo delle opere entro il 30 giugno 2026.

Contrasto alle infiltrazioni mafiose e misure antimafia

L’attività di contrasto alle infiltrazioni mafiose nell’economia e nel mondo delle imprese si è concretizzata con:

26 Informazioni antimafia interdittive

97 Comunicazioni di possibile adozione di provvedimento interdittivo, con instaurazione del contraddittorio

di possibile adozione di provvedimento interdittivo, con instaurazione del contraddittorio 38 Misure collaborative ex art. 94 bis del D. Lgs. n. 159/2011

ex art. 94 bis del D. Lgs. n. 159/2011 1.202 Informazioni liberatorie

1.251 Comunicazioni liberatorie

188 Iscrizioni in White list

10 imprese destinatarie delle misure di Controllo giudiziario ex art. 34 bis del D. Lgs. n. 159/2011

Particolarmente significativo è stato il lavoro del Gruppo Interforze Antimafia, che ha tenuto 15 riunioni, esaminando 123 procedimenti e svolgendo 35 audizioni. Sono state avanzate 4 istanze ai sensi della Legge n. 44/1999 per l’accesso al Fondo di rotazione a sostegno delle vittime di reati di tipo mafioso, richieste estorsive e usura.

È proseguita l’attività del Nucleo di Supporto all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che ha esaminato le criticità nella gestione dei beni confiscati, disponendo 12 interventi di sgombero e predisponendo due Conferenze di Servizi per l’assegnazione di beni (83 immobili in 15 Comuni).

Gestione dei flussi migratori e accoglienza

Nel settore dell’immigrazione, la Prefettura ha coordinato l’accoglienza di circa 2.500 persone arrivate in 37 sbarchi, le attività di ispezione presso 17 Centri di accoglienza, il rilascio di permessi di soggiorno (286 per il Decreto Flussi, 205 per lavoratori stagionali, 350 per ricongiungimento familiare), oltre a 264 provvedimenti di riconoscimento e concessione della cittadinanza.

Un’attenzione particolare è stata dedicata al tragico naufragio avvenuto nel Mar Jonio a metà giugno. In tale occasione, la Prefettura ha coordinato soccorsi, assistenza ai superstiti, identificazione, tumulazione, rimpatrio delle salme e comunicazione con i Paesi interessati.

Settore sanzionatorio e Polizia Amministrativa

Per l’ambito del sistema sanzionatorio amministrativo, sono stati adottati:

222 provvedimenti di sospensione della patente di guida per reato

della patente di guida per reato 244 sospensioni per guida in stato di ebbrezza

31 sospensioni per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

196 sospensioni per violazioni del Codice della Strada

6 revoche della patente per carenza di requisiti morali

21 sospensioni per condanne in materia di stupefacenti

Sono state emesse 1.102 ordinanze ingiunzione per violazioni in tema di assegni, 418 per le norme sul contenimento della pandemia da Covid 19. È stato inoltre aggiornato l’elenco delle depositerie autorizzate per la custodia di veicoli sequestrati e confiscati, con la demolizione di circa 700 mezzi in giacenza.

Nel settore della Polizia Amministrativa:

200 dinieghi di detenzione armi

172 autorizzazioni (153 rinnovi) per licenze di porto d’arma corta per difesa personale, 6 dinieghi e 4 revoche

242 autorizzazioni (206 rinnovi) di porto d’arma corta per guardia giurata, 7 dinieghi e 5 revoche

310 decreti (241 rinnovi) di riconoscimento per guardia particolare giurata

3 licenze per Istituti di Vigilanza privata e 6 licenze per istituti di investigazione privata

Protezione Civile e gestione emergenze

In merito alla Protezione Civile, la Prefettura ha coordinato l’approvazione dei Piani di emergenza per le dighe del Menta, di Castagnara-Metramo e di Timpa di Pantaleo. È in corso l’aggiornamento del Piano relativo all’impianto Liquigas di Reggio Calabria, mentre è in stato avanzato la redazione del Piano per la gestione delle maxi emergenze.

Sono state svolte 11 riunioni del Comitato Operativo Viabilità, anche in relazione all’incremento del traffico verso e dalla Sicilia, all’esecuzione di lavori sulla SS 682 Jonio-Tirreno, e per eventuali nevicate invernali. Particolare attenzione è stata rivolta agli incendi sviluppatisi a luglio nell’impianto Poly2oil (ex Ra.Di. s.r.l.) a Palmi e nel capannone della ditta Ecopiana di Cittanova.

Vertenze sindacali e protocolli di intesa

Sono state svolte circa un centinaio di procedure conciliative dopo la proclamazione di stati di agitazione nei servizi pubblici essenziali, con l’80% di esiti positivi. I settori maggiormente interessati sono stati igiene ambientale, trasporto pubblico locale, assistenza e sanità privata.

La Prefettura ha promosso la sottoscrizione di alcuni Protocolli di intesa, per potenziare l’azione sinergica delle Istituzioni. Tra questi:

Protocollo per l’inserimento socio-lavorativo delle persone soggette a restrizioni della libertà personale

Protocollo per il rafforzamento del circuito comunicativo con la Procura-DDA, nell’ambito della prevenzione antimafia e tutela della legalità

Eventi straordinari nel 2024

Un impegno particolare ha riguardato due eventi “straordinari”: la Riunione Ministeriale G7 sul Commercio, presieduta dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e il Concerto di Capodanno organizzato dalla RAI e dalla Calabria Film Commissione.

In entrambi i casi, la Prefettura ha coordinato numerose riunioni, assicurando lo svolgimento degli eventi in una cornice di sicurezza adeguata.