Natale a Reggio: in Prefettura la riunione del Comitato operativo viabilità

Nella mattinata odierna si è svolta presso il Palazzo del Governo una riunione del Comitato Operativo Viabilità. La riunione, convocata dal Prefetto Clara Vaccaro, aveva lo scopo di esaminare le possibili criticità connesse ai più intensi flussi di traffico previsti nel periodo delle festività e l’aggiornamento della pianificazione per il rischio neve.

Partecipanti all’incontro

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dei seguenti enti e aziende:

Misure per le festività e rischio neve

Gestione del Traffico Festivo

In occasione delle festività natalizie, è stata confermata l’efficacia delle procedure previste nelle vigenti Linee operative per la gestione traffico veicolare in transito per Villa San Giovanni diretto in Sicilia. Le Società di navigazione hanno assicurato di aver già previsto un incremento del numero delle corse per i weekend dal 20 dicembre al 6 gennaio p.v..

Pianificazione Rischio Neve

Sono state condivise le valutazioni sulla pianificazione connessa al rischio neve, che recepisce gli indirizzi formulati da Viabilità Italia per rendere omogenee le misure da adottare nel caso in cui le arterie viarie siano interessate da eventi nevosi di varia intensità. Questo mira ad assicurare adeguate forme di assistenza all’utenza stradale.

La pianificazione è articolata in cinque livelli di operatività, corrispondenti ad altrettanti colori (zero, verde, giallo, rosso, nero). Ogni livello descrive un determinato scenario e una specifica tipologia di intervento , assicurando adeguati standard di percorrenza e sicurezza attraverso il coordinamento delle forze coinvolte.

Criticità e Manutenzione

Lavori sul Viadotto Torbido

È stato affrontato il tema delle criticità che potrebbero insorgere a seguito del previsto restringimento della carreggiata in direzione nord. Questo è dovuto agli interventi di ripristino, da parte di Anas, dei giunti di dilatazione del Viadotto Torbido. I lavori, che avranno inizio il prossimo 3 dicembre, si concluderanno nel giro di 15 giorni, al fine di minimizzare i disagi agli utenti.

Esercitazione in Galleria Brancato

È stato effettuato un debriefing sull’esercitazione svoltasi lo scorso 7 novembre presso la galleria Brancato. Durante l’esercitazione è stato simulato un incidente tra un mezzo pesante e un veicolo leggero, con l’innesco di un incendio e la conseguente necessità di evacuazione immediata degli infortunati, inclusa una persona con ridotta capacità motoria. L’occasione è servita per testare l’efficienza degli impianti tecnologici di sicurezza e per verificare le modalità operative e i tempi di ciascun intervento, al fine di ottimizzare le capacità organizzative e di coordinamento interforze.