Reggio, premio Fabrizio De André 2025: svelati i dieci artisti calabresi in corsa

Sono stati svelati i nomi dei dieci artisti calabresi, provenienti da varie parti della Calabria, che si esibiranno nella finale regionale del Premio Fabrizio De André “E ti piace lasciarti ascoltare“, che si terrà il 30 maggio alle ore 20:30 nella cornice del Big Easy Music Club di Reggio Calabria.

Si tratta di: Fabio Macagnino, Gabriele Laponte, Sasa’ Calabrese, Lio, Oscar Uaild, Winston, Angelica Perri, Martina Mattiani, Dardis e Libra.

Il grande live del 30 maggio, a ingresso libero fino a esaurimento posti, apre il tour nazionale del Premio De André 2025 – patrocinato dalla Fondazione De André Onlus presieduta da Dori Ghezzi e organizzato da Borghi Artistici – e vedrà i 10 artisti esibirsi davanti alla commissione composta da: Teresa De Sio (autrice e scrittrice), Pietro D’Ottavio (giornalista e critico musicale), Luisa Melis (Direttore artistico del Premio De André), Teresa Mariano (manager di artisti come Negramaro, Caparezza e Roy Paci).

Gli esperti avranno il compito di designare l’autore che accederà alle semifinali nazionali (avvicinandosi alla finale che si terrà a settembre nella piazza romana intitolata al grande cantautore genovese) e offriranno la loro esperienza agli artisti durante un incontro formativo denominato “Aula Aperta”, programmato per il mattino del 31 maggio nella città di Reggio Calabria.

Promoter esclusivo per la Calabria del Premio, Alessio Laganà ha operato con entusiasmo e impegno: “Questi artisti rappresentano la nuova Calabria della musica d’autore. Con il team del Big Easy Music Club, siamo felici di offrire un evento nazionale e un’opportunità di riconoscimento per l’intero panorama artistico della Calabria”. Il premio de André al Big Easy Music Club è un’occasione per riscoprire, attraverso nuove voci, quella visione rivoluzionaria che, grazie a Faber, continua a ispirare generazioni di artisti”.

Ecco, dunque, una breve bio artistica della decina selezionata:

Fabio Macagnino (Caulonia)

È un cantautore, nato in Germania, da madre calabrese e padre pugliese. Trasferitosi in Calabria ha abbracciato la filosofia del “Carma e Candalia” un tempo lento da vivere tra le onde del mar ionio e i gelsomini in fiore, ammaliato dalle tradizioni musicali locali, ha fuso sonorità popolari con influenze contemporanee. Ha collaborato con Eugenio Bennato. Il suo linguaggio fonde identità, narrazione e ricerca sonora, profondamente radicato nella memoria e nel territorio. “Ogni luogo ha un pensiero. Ogni radice ha una voce. Io canto la mia. Lei”.

Gabriele Laponte (Bagnara C.)

Cantautore calabrese classe ‘97 dal fascino irresistibile con oltre 10 anni di esperienza nella musica e nel teatro in giro per l’Europa. I suoi ultimi singoli prodotti a Los Angeles raccontano le sue esperienze tra Barcellona e Bagnara piccolo paese tirrenico in cui vive adesso. Si è esibito al Teatro Antico Di Taormina, Hard Rock Cafe di Barcelona, Le Scimmie di Milano e molti altri clubs e festivals come il Tenco Ascolta ed ArezzoWave.

Sasa’ Calabrese (Castrovillari)

Cantautore e polistrumentista, la dolcezza è la sua arma segreta. Ha affinato la propria formazione collaborando con numerosi artisti di rilievo, tra cui Joe Amoruso, Fausto Mesolella. Ha inciso per Picanto Records/EGEA il suo primo lavoro “Conserve”. Nel pop ha lavorato con Rossana Casale, Mario Venuti, Peppe Servillo, Amedeo Minghi e tanti altri. Suona stabilmente con Mariella Nava e cura le musiche degli spettacoli di Anna Mazzamauro. Nel 2019 è stato inserito nella cinquina finale delle Targhe Tenco come migliore opera prima.

Lio (Reggio Calabria)

Gli haters dicono che sia una parrucca e invece sono ricci rossi 100% naturali. Lio, cantautore reggino (secondo classificato e premio della critica a Castrocaro 2024), ci porterà nei suoi testi e nelle sue canzoni fatte di immagini evocative e storie da raccontare. Il suo motto è non andare di fretta, ma dedicarsi con passione. Dolcezza, carattere e talento lo portano ad aprire i concerti di Serena Brancale all’auditorium di Roma e di Fedez sul lungomare di Reggio Calabria.

Oscar Uaild (Palmi)

All’anagrafe Adriano Fedele, è un alternative rapper. Finite le scuole si trasferisce a Bologna dove vive due anni di intensa ricerca musicale riscoprendo le venature classiche dell’hip hop e l’anima funk della musica. Presto arriva il primo EP “Scuola Calabra”, distribuito da ADA/Warner. Quattro delle cinque canzoni che compongono l’ep vengono selezionate dai Manetti Bros. come colonna sonora del film “US Palmese”, con protagonisti Rocco Papaleo, Blaise Afonso, Giulia Maenza, in cui Adriano ha anche un ruolo attoriale come uno dei calciatori.

Winston (Fiumara)

Giuseppe Antonio Calabrò, in arte Winston, è un rapper reggino classe 99′. Nasce musicalmente nel 2017, divenendo da subito figura di riferimento nel rap calabrese, attraverso svariate opening ai concerti degli artisti più in vista del panorama Hip Hop nazionale. Trasferitosi a Milano per proseguire gli studi conservatoriali, continua l’attività musicale pubblicando sulle varie piattaforme social e streaming diversi brani, in cui viene utilizzata tanto la lingua italiana quanto il dialetto calabrese.

Angelica Perri (Rogliano)

“Cantautrice, Sognatrice, Apprendista della vita”, come ama definirsi, Dal 2020 si occupa di ricerca nell’ambito della musica tradizionale, nelle sue canzoni alla lingua italiana è spesso affiancato il dialetto calabrese e non manca l’influenza delle sonorità tradizionali. Sta lavorando al suo primo lavoro da solista, ed a questo affianca un’attività di formazione dedicata ai bambini in Calabria.

Martina Mattiani (Palmi)

24 anni, vive di musica da sempre. Laureata in pianoforte un anno fa con una passione per il canto, che coltiva da anni. Autrice di brani nei quali vuole raccontare sé stessa e tutte le emozioni che abitano il suo corpo. Ha partecipato a vari festival tra cui il recente BArok festival a Palermo.

Dardis (Cosenza)

Giovane cantante di 22 anni proveniente da Cerzeto un paesino in provincia di Cosenza. Studi di ingegneria, ma la più grande passione della sua vita è la musica, un interesse che coltiva da sempre. Ha scritto diverse canzoni e ne ha pubblicate 3 “Chouffe”, “Viaggi sulla luna” e “Dislesso”. L’anno scorso ha partecipato al Deejay On Stage di radio Deejay a Riccione.

Libra (Botricello)

Giovanna Camastra, 21 anni, studentessa di medicina. Canta da quando ero piccolissima. Ha iniziato a studiare pianoforte, ma sentiva che mancava ancora qualcosa e doveva ampliare il suo percorso. Dopo anni di studio e concorsi, la prima apparizione in TV nel 2019 su Rai 1, nel programma Sanremo Young, arrivando in semifinale. Ha continuato a studiare e ha pubblicato diversi brani con la distribuzione di Sony Music.