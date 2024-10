Reggio Calabria si prepara alla ‘Happy Run for Christmas’

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna, per la terza edizione, la “Happy Run for Christmas“.

La “Corsa della felicità” di Giusy Versace è pronta a ripartire nella città dello Stretto. Con l’arrivo dell’autunno il mese di dicembre si fa sempre più vicino, dunque la macchina organizzativa della corsa-camminata di solidarietà si è già messa in moto.

Nei giorni scorsi, infatti, sulla pagina Facebook sono apparsi i primi post riguardanti la tanto attesa edizione 2019.

“Iniziate ad allenarvi per una giusta causa. Il 7 dicembre torniamo a Reggio Calabria per regalare un sorriso. Pronti per la prossima Happy Run for Christmas? A breve locandina e iscrizioni. Stay tuned”.