Reggio, ‘Educational Goal 2024-2025’, Brunetti: ‘Dobbiamo impegnarci per fare vivere anche i nostri figli in un ambiente sano e sereno’

La Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio ha ospitato la presentazione del programma “Educational Goal 2024-2025“, un progetto di educazione alla sostenibilità destinato alle scuole di ogni ordine e grado della città di Reggio Calabria. L’iniziativa, voluta dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Ecologia Oggi S.p.A., ha visto la partecipazione del vicesindaco e Assessore all’Ambiente Paolo Brunetti e dell’assessore all’Istruzione Anna Briante.

«Dobbiamo impegnarci al massimo – ha dichiarato Brunetti – per garantire anche ai nostri figli un ambiente sano e sereno. Il cambiamento deve partire da loro, e questo progetto, con il supporto degli insegnanti, li aiuterà a sentirsi coinvolti in prima persona. Solo così potremo raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti, come ad esempio l’incremento della raccolta differenziata».

Per l’assessore Briante:

«Per avere una Reggio bella, gentile e sostenibile, è fondamentale coinvolgere le scuole. A loro dobbiamo fornire esempi concreti di comportamenti corretti. L’obiettivo dell’Amministrazione e di Ecologia Oggi di coinvolgere le scuole è cruciale per aumentare la percentuale della raccolta differenziata». Il progetto si distingue per la sua modalità innovativa, che prevede un coinvolgimento attivo delle istituzioni scolastiche cittadine in un’esperienza formativa completamente gratuita. Focalizzato sulla salvaguardia dell’ambiente, il progetto mira a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della gestione sostenibile dei rifiuti e della tutela del territorio.

Il programma include attività digitali, accessibili tramite la piattaforma Educational Goal, come concorsi, webinar teatrali, talk show live, escape room, corsi di giornalismo ambientale e un corso per docenti. Sono previste anche attività in presenza, tra cui giornate di educazione ambientale da svolgersi direttamente in classe.

L’incontro ha rappresentato un’occasione per approfondire i dettagli del programma e le modalità di iscrizione delle classi alla piattaforma Educational Goal, oltre a fornire informazioni sulle attività in presenza.