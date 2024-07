Reggio Calabria Pride 2024, gli organizzatori replicano a Klaus Davi: "Nessuna aggressione"

Reggio Calabria Pride 2024, gli organizzatori della manifestazione rispondono a Klaus Davi, che aveva affermato di essere stato vittima di spintoni e accerchiamenti durante l’evento.

“Cari colleghi solo per precisare che nonostante spintoni e accerchiamenti contestazioni ho continuato e non ho desistito e ho continuato a seguire il corteo fino all ultimo Scortato da 5 poliziotti della digos . Davvero un giorno triste per il movimento gay”, ha affermato Davi nella giornata di ieri.

A distanza di qualche ora, è arrivata la replica degli organizzatori, che smentiscono la versione di Davi. Alla nota stampa allegato anche un breve video, nel quale si vede Davi discutere con una persona, allontanandolo.

Di seguito la nota degli organizzatori.

“No pride in genocide Cosa è davvero successo al Reggio Calabria Pride?

Nelle ultime ore circolano notizie circa la “violenta aggressione” ai danni di Klaus Davi durante il corteo del pride. Come Reggio Calabria Pride intendiamo respingere tutte le accuse e non accettiamo nessuna strumentalizzazione su un fatto come quello della guerra e il genocidio che sta avvenendo a Gaza ai danni del popolo palestinese, tutto questo per 5 minuti di gloria e visibilità personale”.

I fatti