Reggio, Canale dopo il ko alle Primarie: ‘Grazie a tutti. Conservo solo bei ricordi’

Attraverso un post sui social, Massimo Canale ha commentato il percorso delle primarie, più che l’esito delle stesse che lo ha visto arrivare dietro Mimmo Battaglia e Giovanni Muraca.

Parole cariche di emozione quelle dell’esponente di Onda Orange, che ha ringraziato i sostenitori per il supporto.

“Di questa corsa ricorderò il primo voto di Aurora e Carlotta appena sedicenni; Mimmo che mi presenta i suoi nipoti in fila ai seggi di Ravagnese orgogliosi di fare una cosa per il loro nonno, erano tantissimi, sorridenti e simpatici.

Francesco con sua moglie e la suocera in fila sotto la pioggia alle nove di sera in attesa di votare per me a Spirito Santo.

Giovanni che non mi ha potuto votare perché combatte per la sua salute da un letto di ospedale ma che ha chiesto al suo amico fidato di farlo al posto suo: talvolta siamo baciati dalla fortuna e allora è capitato che ci si siamo incontrati al seggio di via Graziella: “avvocato sono un amico di Giovanni, è stato ricoverato e mi ha chiesto di votare per lei al posto suo”.

Rebecca alla sua prima esperienza di scrutatrice, da me spedita al seggio di Straorino, (che altro non era che la cucina freddissima di una casa di campagna), sorridente e dinamica mi rassicurava che tutto fosse sotto controllo.

Le due figlie di Barbara, biondissime e giovanissime, al seggio di via Lupoi instancabili e generose con gli elettori in quella fila infinita.

I miei amici, che per incanto ritrovavano gradualmente l’entusiasmo dell’impegno politico e piano piano hanno cominciato a credere nella necessità di cambiare le cose mettendoci la faccia. Grazie a tutti coloro che ci sono stati, rammento solo cose belle”, ha concluso Canale.