Reggio, Processo “Gambling”: assolti dirigenti e agenti di Betsolution

A Reggio Calabria 10 anni fa – quando scattò l’operazione “Gambling” della Direzione distrettuale – non c’era il metodo mafioso nella gestione dei giochi online da parte di “Betsolution”, la società maltese finita nell’occhio del ciclone dell’inchiesta.

Lo ha stabilito, come riporta Agipronews, il Tribunale di Reggio Calabria assolvendo pochi minuti fa “perché il fatto non sussiste” e “per non aver commesso il fatto” i dirigenti di Betsolution – Domenico Lagrotteria (difeso dagli avvocati Daniela Agnello e Giuseppe Milicia) e Alessandro Ciaffi (rappresentato dall’avvocato Antonio Barilari) – e gli agenti della rete commerciale, al termine del processo di primo grado per associazione per delinquere di stampo mafioso.