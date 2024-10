Processo Miramare, Giuseppe Marino a CityNow: “Fiducioso che arriverà assoluzione”

Meno di un mese alla sentenza del Processo Miramare. La vicenda che vede imputati il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatá ed i fedelissimi Armando Neri e Giovanni Muraca è oramai alle battute finali. Tra gli altri imputati vi sono altri componenti della giunta del primo mandato, tra cui: l’ex assessore Angela Marcianò (l’unica ad aver scelto il rito abbreviato e che ha già ricevuto una sentenza di condanna) gli assessori Saverio Anghelone, Giuseppe Marino, Antonino Zimbalatti, Agata Quattrone e Patrizia Nardi. Sono coinvolte nel processo anche l’ex segretario del Comune, Giovanna Acquaviva e l’ex dirigente Maria Luisa Spanò.

L’accusa è quella di falso e abuso in atti di ufficio in relazione all’ormai famosissima delibera con cui si attestava l’assegnazione diretta del Miramare all’associazione ‘Il Sottoscala’ di Paolo Zagarella.

L’ex Assessore Giuseppe Marino, ai microfoni di CityNow, si dice fiducioso riguardo la sentenza che arriverà a novembre.

“Ho piena fiducia nella magistratura. Con la sentenza si farà piena luce sull’intera vicenda e in particolare anche sulla mia posizione. Sono fiducioso possa arrivare l’assoluzione per tutti, dal processo sono emersi atti che spiegano tutta la vicenda in modo chiaro”, le parole di Marino.