Natale a Reggio, la graduatoria dei finanziamenti. Le associazioni e i progetti approvati

Il Comune di Reggio Calabria ha ufficializzato la graduatoria dei progetti ammissibili ai contributi per la valorizzazione degli spazi pubblici periferici durante le festività natalizie 2024/2025. L’iniziativa, parte del programma POC_RC I.3.1.E, ha stanziato risorse per sostenere attività culturali, sociali e comunitarie promosse da associazioni ed enti del territorio.

Nel primo elenco, sono stati ammessi 12 progetti con un contributo complessivo di 113.600 euro. Ecco il dettaglio:

Nel secondo elenco, figurano 15 progetti idonei, per i quali sono stati stanziati 26.400 euro su un totale di 124.075 euro richiesti. Questi i dettagli:

Complessivamente, sono stati richiesti 237.675 euro per i progetti ammessi e idonei, ma il budget disponibile ha permesso di finanziare progetti per 140.000 euro.

Il bando si pone l’obiettivo di rigenerare gli spazi pubblici periferici attraverso iniziative culturali e sociali che rafforzino il senso di comunità. Le attività finanziate spaziano da concerti e spettacoli teatrali a presepi viventi e luminarie, con un forte coinvolgimento delle realtà locali.

Un Natale che guarda alla periferia: l’impegno del Comune è volto a offrire momenti di festa e condivisione, portando luce e speranza anche nelle aree meno centrali della città.

“In questi anni non siamo riusciti a creare il clima natalizio nelle zone periferiche come avremmo voluto. Quest’anno abbiamo cercato di fare di più, destinando risorse specifiche alle ex 14 circoscrizioni, escludendo il centro storico.

Ogni quartiere ha ricevuto 10mila euro, e su 45 proposte ne abbiamo finanziate quindici. Grazie al vostro contributo potrà essere Natale ovunque, non ci saranno quartieri della città dove non brillerà la sua luce”, le parole del sindaco Falcomatà.