Si avvicina il Natale a Reggio, Falcomatà: ‘Sarà ovunque’

Grande partecipazione per l’avviso pubblico del Comune di Reggio Calabria destinato ai progetti natalizi nei quartieri delle 14 ex circoscrizioni. A Palazzo San Giorgio, il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme all’assessore alla Programmazione Carmelo Romeo e al dirigente del settore Upi Tommaso Cotronei, ha accolto i rappresentanti delle associazioni e dei comitati beneficiari dei fondi.

«Siamo contenti di questo primo assaggio di festività natalizie – ha dichiarato il sindaco Falcomatà – perché in questi anni non siamo riusciti a creare il clima natalizio nelle zone periferiche come avremmo voluto. Quest’anno abbiamo cercato di fare di più, destinando risorse specifiche alle ex 14 circoscrizioni, escludendo il centro storico. Ogni quartiere ha ricevuto 10mila euro, e su 45 proposte ne abbiamo finanziate quindici. Grazie al vostro contributo potrà essere Natale ovunque, non ci saranno quartieri della città dove non brillerà la sua luce».