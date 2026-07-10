Reggio, prosegue il progetto ‘Acqua azzurra’: pulizia dei fondali e della spiaggia

Nuova tappa per “Acqua Azzurra – Fondali e spiagge da proteggere”, il progetto promosso da Legambiente Calabria APS e finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito del PR FESR FSE+ 2021-2027. Azioni di tutela, conservazione, valorizzazione e fruizione del sistema delle aree protette, della Rete Natura 2000 e delle infrastrutture verdi – CUP del progetto J41G25000210007.

Dopo gli interventi realizzati nei siti Natura 2000 dei Fondali di Stalettì e dell’Oasi di Scolacium, il progetto approda sabato 11 luglio nel Sito Natura 2000 di Catona (RC), all’interno della tappa calabrese di Goletta Verde, la storica campagna nazionale di Legambiente dedicata alla difesa del mare e delle coste.

La giornata prenderà il via dalle 11 alle 15 con la pulizia dei fondali, affidata all’Associazione A.I.S.A. – Associazione Italiana Sicurezza Ambientale, che opererà con i propri subacquei per il recupero dei rifiuti presenti nell’area marina. Le attività proseguiranno nel pomeriggio, dalle 18 alle 20, con la pulizia della spiaggia e un momento di sensibilizzazione ambientale aperto ai cittadini. L’appuntamento è nell’area adiacente al lido Regent di Catona.

La tutela della biodiversità marina a Catona

L’iniziativa rientra nelle azioni del progetto Acqua Azzurra, che punta alla tutela della biodiversità marina attraverso il monitoraggio dei fondali, la rimozione dei rifiuti sommersi e spiaggiati e il coinvolgimento delle comunità locali nella salvaguardia del patrimonio naturale costiero. Si ringrazia per il supporto la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, il Comune di Reggio Calabria ed Ecologia Oggi Spa.

Nel merito delle attività si registra la dichiarazione dei vertici dell’associazione ambientalista:

“Con Acqua Azzurra stiamo portando avanti – spiega Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria – un percorso concreto di tutela delle nostre coste. Dopo le positive esperienze di Stalettì e Scolacium, proseguiamo a Catona in un contesto particolarmente significativo come l’approdo dell’equipaggio di Goletta Verde sulle coste calabresi. La pulizia dei fondali e delle spiagge rappresenta un’action importante per restituire qualità agli ecosistemi marini, ma è anche un’occasione per coinvolgere cittadini e volontari e diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza di prevenire l’abbandono dei rifiuti e proteggere il nostro mare.”

Il progetto proseguirà nei prossimi mesi con nuovi interventi di monitoraggio, pulizia e sensibilizzazione nelle altre aree costiere calabresi interessate dall’iniziativa.