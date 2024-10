Progetto Digitalize, Romeo: ‘Reggio verso lo sviluppo del turismo digitale’

«Nell’ultima seduta la Giunta ha deliberato l’adesione del Comune di Reggio Calabria, in qualità di partner, al progetto Digitalize relativo al programma Interreg». Lo afferma in una nota stampa Carmelo Romeo, Assessore con delega alla Programmazione e rimodulazione delle risorse comunitarie.

«Nell’ultimo anno – ha chiarito l’esponente della giunta Falcomatà – abbiamo partecipato come partner e a volte come capofila a tanti progetti Interreg, con l’obiettivo di aprirci ai partner europei e far conoscere la nostra città, ma anche di prendere spunto da altre realtà in settori specifici. Il progetto parte dal 2023, grazie a una delibera proposta dall’assessore Calabrò, e oggi, con l’apporto della dirigente Carmen Stracuzza e del settore Risorse comunitarie, siamo già in fase esecutiva».

«Il Comune di Reggio – ha precisato ancora l’assessore Romeo – ha aderito al progetto poiché le tematiche sono di interesse dell’Ente, finalizzate a fornire strumenti ai partner per implementare l’offerta turistica attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. L’organizzazione del meeting, cuore del progetto, a Reggio Calabria con la presenza di partner, politici nazionali ed internazionali, aziende del settore tecnologico e tour operator, costituisce una grande occasione di visibilità internazionale per la città».

Il progetto prevede lo studio delle politiche digitali applicate al turismo, coinvolgendo stakeholder locali, oltre a visite strategiche e meeting che includeranno anche la città di Reggio Calabria. A seguito dell’ingresso in Interreg di alcuni nuovi paesi, il partenariato è stato ampliato e il budget complessivo del progetto è stato incrementato, raggiungendo un totale di 1.961.553 euro.

I partner del progetto includono i municipi di Alytus (Lituania), Hévíz (Ungheria), Badajoz (Spagna), Almodovar (Portogallo), Gemeente Vlissingen (Paesi Bassi), e Rhine-Neckar (Germania).