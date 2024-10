Reggio Calabria pronta ad ospitare nuovamente eventi di rilevanza internazionale

«Il mese di novembre sarà un mese ricco di proposte musicali di alto valore artistico per i reggini, sarà pertanto un mese caldo». E’ quanto dichiara Nicola Paris, consigliere delegato del sindaco Falcomatà ai Grandi Eventi, all’atto di verificare gli ultimi dettagli esecutivi della grande macchina organizzativa di kermesse e manifestazioni, che iniziata con l’Estate Reggina di fatto non si è mai arrestata anche durante l’autunno.

«E’scoccato il conto alla rovescia per un evento esclusivo: l’unica tappa italiana del grande musicista brasiliano Gilberto Gil, sarà infatti ospitata proprio al Teatro Cilea – dichiara Paris- fervono i preparativi per accogliere il prossimo 5 novembre, domenica sera, un grande allestimento che combina il samba di Gil, intriso di forti contaminazioni raggae, con la musica afro dei Cortejo, che andranno in scena accompagnati da una grande orchestra, percussioni e voci».

«Dopo il successo della sessione estiva di “Reggio Chiama Rio” – afferma Paris – grazie alla partecipazione e aggiudicazione dell’avviso pubblico per gli eventi culturali della Regione Calabria, in partenrship con la kermesse Fatti di Musica di Ruggero Pegna e Alziamo il Sipario 2017, possiamo far proseguire alla città e ai reggini il percorso di promozione internazionale della città intrapreso in estate, approfondendo l’itinerario di cultura e musica che vuole esprimere miti e valori ispirati dal mare».

«Questo consente al nostro teatro Cilea di costruire una rassegna all’insegna dell’impegno musicale appassionato e coinvolgente – prosegue Paris- a Gilberto Gil del 5 novembre, seguirà il concerto di chitarra a sette corde del grande Yamandu Costa, previsto per il prossimo 28 novembre».

«Ma non finisce qui- continua Paris- accanto a questi due concerti targati “Reggio Chiama Rio”, ricchi di grande impegno sociale e culturale, non mancano appuntamenti dedicati agli appassionati del musical».

Ricorda Paris: «Fa tappa a Reggio il colossal che vede tra i protagonisti alcuni degli interpreti di Notre Dame de Paris, sulla straordinaria vita di San Francesco di Paola, il nostro grande santo calabrese».

L’evento presentato nei giorni scorsi dalla produzione insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, andrà in scena al Palacalafiore il prossimo 24 e 25 novembre, mentre sono previste sessioni mattutine per le scuole.

«Invito pertanto i cittadini – conclude Paris – ad approfittare di una straordinaria offerta di eventi che arrivano in città e che stanno costituendo, tra l’altro, un ottimo attrattore per visitatori e turisti, che dimostrano, con le loro presenze, di apprezzare il lavoro di programmazione condotto fin qui ».