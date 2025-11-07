Reggio, siglato il protocollo per i beni confiscati. Ferro: “Un’alleanza per trasformarli in sviluppo”

È stato sottoscritto oggi, presso il Palazzo del Governo, il Protocollo d’intesa per il rafforzamento della collaborazione tra le parti del procedimento di prevenzione, con l’obiettivo di ottimizzare la gestione e lo sviluppo dei beni e delle aziende sequestrate e confiscate.

Un’alleanza istituzionale per la valorizzazione dei beni confiscati

L’iniziativa, promossa dalla Prefettura di Reggio Calabria, mira a rafforzare la cooperazione con l’Autorità Giudiziaria e con i soggetti coinvolti nella gestione dei beni oggetto di sequestro e confisca, favorendo la valorizzazione e la redditività di tali patrimoni e agevolandone la successiva destinazione.

Il documento adotta un approccio integrato, basato sul coordinamento interistituzionale, per la definizione condivisa di obiettivi operativi e la costruzione di una rete stabile di responsabilità nella gestione, attribuendo un ruolo fondamentale alla collaborazione con gli ordini professionali e il sistema creditizio.

Imprese, credito e formazione: i pilastri dell’intesa

Nell’ottica della valorizzazione imprenditoriale e della salvaguardia occupazionale delle imprese confiscate, il Protocollo punta a sviluppare azioni condivise tra i firmatari per perseguire le finalità della normativa vigente, anche mediante:

l’individuazione di soluzioni per incentivare gli istituti di credito a mantenere le linee finanziarie attive;

a mantenere le linee finanziarie attive; l’adozione di garanzie adeguate per una gestione economica proficua;

per una gestione economica proficua; la promozione di percorsi di formazione per rafforzare le competenze dei professionisti e migliorare l’efficacia degli interventi.

L’accordo, della durata di due anni, prevede inoltre iniziative di aggiornamento e supporto all’attività degli amministratori giudiziari, consolidando la rete di competenze a sostegno della legalità economica.

I firmatari del Protocollo

Il Protocollo è stato firmato, alla presenza del Sottosegretario di Stato con delega ai beni confiscati, On. Wanda Ferro, da:

Clara Vaccaro , Prefetto di Reggio Calabria;

, Prefetto di Reggio Calabria; Maria Rosaria Laganà , Prefetto e Direttore dell’ Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC) ;

, Prefetto e Direttore dell’ ; Gerardo Dominijanni , Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria;

, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria; Mariagrazia Arena , Presidente del Tribunale di Reggio Calabria;

, Presidente del Tribunale di Reggio Calabria; Giuseppe Borrelli , Procuratore della Repubblica – DDA di Reggio Calabria;

, Procuratore della Repubblica – DDA di Reggio Calabria; Maurizio Coppola , Presidente ABI – Commissione Regionale Calabria;

, Presidente ABI – Commissione Regionale Calabria; Rosario Maria Infantino , Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria;

, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria; Stefano Poeta, Francesco Scarano e Luciano Fedele, Presidenti degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria, Locri e Palmi.

Wanda Ferro: “Trasformare i beni delle mafie in opportunità di sviluppo”

«Questo protocollo è importante perché mette insieme istituzioni, autorità giudiziaria, professionisti e sistema bancario in un’alleanza concreta per salvaguardare imprese e lavoratori, valorizzare i beni sequestrati e trasformare ciò che un tempo era potere delle mafie in nuove opportunità di sviluppo per le nostre comunità», dichiara l’On. Wanda Ferro.