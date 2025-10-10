Reggio, protocollo AbaRC e Guardia Costiera: una collaborazione tra arte e mare per valorizzare il territorio

"Questo importante accordo - ha spiegato il direttore Sacchetti - avvierà un'attività di formazione e avvicinamento ad una realtà strategica"

Nella Sala dello Stretto della Direzione marittima di Reggio Calabria, ieri mattina è stato firmato il protocollo d’intesa fra la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera e l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.

A sottoscrivere l’accordo il Direttore dell’Accademia di Belle Arti, professor Piero Sacchetti, e il Contrammiraglio Giuseppe Sciarrone.

L’intesa sancisce una comunione di intenti e di valori tra le due istituzioni, con l’obiettivo di sviluppare nuove sinergie finalizzate alla promozione e valorizzazione della cultura marinara e del territorio reggino.

Una collaborazione tra arte e mare per valorizzare il territorio

“Con la firma dell’odierno Protocollo d’intesa con l’Accademia delle Belle Arti – ha dichiarato l’Ammiraglio Giuseppe Sciarrone – si consolida ulteriormente la sinergia che ha visto di recente collaborare l’importante Ateneo reggino con la Direzione marittima in attività culturali, quali la predisposizione della mostra fotografica dal titolo ‘Ancorati al passato, con rotta verso il futuro’.

Con il sincero e convinto auspicio – ha aggiunto – che, con tali premesse, il protocollo si traduca presto in nuovi progetti concreti di ricerca e collaborazione.”

L’accordo rappresenta un passo significativo nel rafforzamento del legame tra mondo accademico e istituzioni marittime, promuovendo iniziative culturali e formative capaci di raccontare e valorizzare il patrimonio marittimo calabrese.

Formazione, arte e istituzioni in sinergia

Il Direttore dell’Accademia di Belle Arti, professor Piero Sacchetti, ha espresso “l’orgoglio di tutto l’Ateneo per l’inizio di un percorso condiviso che, con questo importante accordo, avvierà un’attività di formazione e di avvicinamento dell’Accademia a una realtà strategica come quella del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Il Protocollo d’intesa – ha aggiunto – ben si inserisce nei percorsi di apprendimento che il nostro Ateneo propone agli studenti, offrendo esperienze pratiche e formative che completano il percorso di studio e crescita professionale.”

Questo accordo pone dunque le basi per collaborazioni durature, in grado di unire arte, formazione e cultura del mare in un dialogo virtuoso fra istituzioni, studenti e territorio.