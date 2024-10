Reggio, pulizia del litorale. Falcomatà: “Avete mai visto spiagge così pulite?” – FOTO

Pochi minuti fa il sindaco Giuseppe Falcomatà ha pubblicato sulla sua pagina facebook le foto della spiaggia di Gallico subito dopo l’intervento di pulizia. Quel che viene subito da pensare è: ‘questa è veramente Reggio?’.

Abituati ai soliti detriti lasciati dai più incivili, i cittadini quasi non ricordavano che la bellezza di alcune spiagge fosse così immensa. Reggio Calabria, in questi giorni, comincia a prendere le sembianze di una vera e propria città turistica, di cui i viaggiatori potrebbero parlar bene.

L’opera di pulizia del litorale non si ferma dunque ad una delle spiagge più frequentate della città metropolitana, ma si estende da nord a sud toccando anche la periferia.

Ma voi come rispondereste alla domanda del nostro primo cittadino? Lo stesso sindaco ha avanzato alcune ipotesi:

“- no mai, grazie sindaco, siamo sorpresi;

– queste cose vanno programmate per tempo e fatte prima in una città turistica;

– sindaco oggi sono caduto in una buca;

– io non vado mai al mare”.