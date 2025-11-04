Reggio, ecco ‘Quartiere Popolare’: il nuovo progetto di Peppone e Ciro. Tradizione calabrese e gusto mediterraneo

Ha inaugurato sabato sera in via De Nava “Quartiere Popolare”, il nuovo locale firmato da Giuseppe Ferranti, già noto in città per il successo di Fratelli La Bufala in via Zecca. Una serata di festa che ha richiamato centinaia di reggini, curiosi di scoprire un nuovo spazio dedicato alla cucina mediterranea con un’anima popolare e autentica.

Un sogno di famiglia

“Quartiere Popolare nasce da un’idea mia e di mio cugino Ciro – racconta Giuseppe Ferrante –. Dopo tanti anni ha deciso di cambiare vita e si è trasferito qui a Reggio Calabria. Da tempo volevamo creare qualcosa insieme, qualcosa di nostro, e finalmente ce l’abbiamo fatta”.

E il nome non è casuale:

"Siamo cresciuti in un quartiere popolare di Napoli, a Fuorigrotta. Amiamo quella cultura, la cucina di casa, la convivialità. Abbiamo voluto portare qui quell'atmosfera e quel modo di vivere".

Una cucina mediterranea, semplice e vera

La proposta gastronomica unisce Napoli, Reggio e tutto il Mediterraneo: piatti calabresi, siciliani, partenopei, fino a qualche richiamo greco.

“La nostra è una cucina semplice ma di alta qualità, fatta con prodotti territoriali che valorizzano il territorio”, spiega Ferranti.

Nel menu ci sono antipasti, piatti sharing table, cinque primi, cinque secondi e dieci pizze.

“Sarà una pizza diversa – sottolinea – sottile e croccante, con ingredienti selezionati. Non vogliamo fare troppe cose, ma farle bene”.

Un locale accogliente e curato nei dettagli

Gli interni di “Quartiere Popolare” sono stati progettati per ricreare l’atmosfera di un giardino di quartiere.

“Abbiamo voluto rendere gli spazi caldi e accoglienti, con tante piante vere e archi decorati con limoni appesi – racconta Giuseppe –. L’idea era quella di portare un po’ del Sud dentro le mura del locale”.

Prenotazione obbligatoria e menù lunch in arrivo

“Quartiere Popolare” sarà aperto tutti i giorni solo a cena (19:00 – 24:00) e, dalla prossima settimana, anche a pranzo (12:00 – 15:00).

L’accesso sarà solo su prenotazione, da effettuare tramite il link disponibile sulle pagine social ufficiali. Dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, sarà inoltre disponibile un menù lunch a 12 euro: primo, secondo e contorno, con coperto (2 euro) e bevande a parte.

Con “Quartiere Popolare”, Giuseppe e Ciro portano a Reggio Calabria un nuovo modo di vivere la cucina di quartiere, in cui tradizione, accoglienza e qualità si incontrano per dare vita a un’esperienza autentica, tra Napoli e lo Stretto.

