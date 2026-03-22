Reggio, sopralluogo nel quartiere Vito di ‘Noi Moderati’: ‘Criticità da affrontare con urgenza’

L'incontro del consigliere Cardia insieme a Maione e D’Agostino con i cittadini e i residenti lungo alcune delle principali vie della zona

Il Consigliere Comunale Mario Cardia, insieme a Erica Maione e Tiziana D’Agostino (Noi Moderati), hanno effettuato un ampio sopralluogo nel quartiere Vito, incontrando cittadini e residenti lungo alcune delle principali vie della zona, tra cui Via Vito Inferiore, Via Vito Superiore, Via Sant’ Antonino, via Vecchia Fornace, Vico Lenza, via della Vittoria, via Veglia.

Un momento di ascolto diretto che ha fatto emergere con chiarezza diverse criticità che da tempo attendono risposte concrete.

Le criticità emerse dal confronto con i residenti

In particolare, i residenti hanno segnalato:

carenze nella manutenzione delle strade e del manto urbano;

problemi legati alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici;

illuminazione insufficiente in diverse aree del quartiere;

necessità di maggiore attenzione alla sicurezza e al controllo del territorio;

spazi pubblici e aree verdi poco curati e spesso trascurati;

assenza di vie di fuga sicure, elemento particolarmente critico in un’area ad alto rischio idrogeologico.

“Il quartiere Vito – dichiarano Cardia, Maione e D’Agostino – merita attenzione, presenza e interventi concreti. Le segnalazioni raccolte confermano una situazione che non può più essere rimandata. Essere tra la gente significa ascoltare, ma anche assumersi la responsabilità di portare queste istanze nelle sedi istituzionali e trasformarle in azioni amministrative reali”.

Maione, D’Agostino e Cardia ribadiscono l’impegno a monitorare costantemente la situazione del quartiere, facendosi portavoce delle esigenze dei cittadini e lavorando affinché le criticità evidenziate trovino risposte rapide ed efficaci.

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