Reggio, esposizione di auto storiche sul lungomare Falcomatà

Il 'Raid dell'Etna', evento internazionale giunto alla XXII edizione, arriva per la prima volta a Reggio Calabria

Grande attesa in città per la tappa reggina del Raid dell’Etna che giungerà in riva allo Stretto mercoledì prossimo (2 ottobre).

Un evento internazionale, giunto alla XXII edizione, che per la prima volta nella sua lunga storia vedrà protagonista la città di Reggio Calabria dove sfileranno sul lungomare Falcomatà preziosissimi modelli d’auto d’epoca.

Le più belle automobili da collezione del mondo, modelli che attraversano un arco temporale che spazia dal 1920 fino agli anni settanta potranno essere ammirate gratuitamente nell’esposizione all’allestita nella mattinata.

Come ha spiegato Sandra Pagani, direttore dell’Automobile club di Reggio Calabria, che ha organizzato l’evento reggino in collaborazione con il Club Mediterraneo, evidenziando l’importanza dell’iniziativa anche sotto il profilo della promozione turistica, considerato che saranno presenti team da tutto il mondo. E’, infatti, previsto l’arrivo di équipe giapponesi, americane, tedesche e non solo.

L’iniziativa prevede altri due momenti oltre l’esposizione mattutina sul lungomare con la sfilata e l’arrivo dei team, la prova a cronometro che si svolgerà nel pomeriggio a Pentimele e un tour di Scilla con visita al castello Ruffo.

Grande soddisfazione è stata espressa dal direttore dell’Automobile club reggino, per la caratura della manifestazione offerta alla città metropolitana che è invitata a partecipare e godere di questo meraviglioso spettacolo culturale e storico.