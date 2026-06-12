Reggio, la Redel Viola presente alla XIV edizione del Professional Day

Più di 70 candidati incontrati nei colloqui conoscitivi inerenti le aree Marketing e Comunicazione, la Segreteria Organizzativa e la Dirigenza del settore giovanile

Redel Viola presente oggi al Professional Day XIV edizione, evento realizzato in collaborazione dal Settore Job Placement dell’Università degli Studi Mediterranea, la Camera di Commercio IN.FORM.A. di Reggio Calabria e CISMe, Società cooperativa-impresa sociale di Reggio Calabria (Ente ideatore e organizzatore).

L’iniziativa, che si è rivolta a tutti coloro che sono in cerca di lavoro, si è svolta nelle giornate di mercoledì 10 e giovedì 11 giugno 2026, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, con colloqui di lavoro in presenza presso il Lotto D della Mediterranea (Dipartimento DiGiES).

Colloqui in presenza alla Mediterranea

Viola e Geco Corporate hanno incontrato tutti coloro che si sono iscritti e registrati nella piattaforma dedicata per il colloquio relativo al profilo richiesto.

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Sono stati più di 70 i profili incontrati nei colloqui conoscitivi inerenti le aree Marketing e Comunicazione, la Segreteria Organizzativa e la Dirigenza del settore giovanile.

Grande soddisfazione espressa dalla società per l’iniziativa e la partecipazione registrata.