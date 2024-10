Reggio – Referendum 29 marzo, aperte le domande per i presidenti di seggio

Il Comune di Reggio Calabria pubblica l'avviso per il reperimento di presidenti di seggio in occasione del referendum del 29 marzo

Domenica 29 marzo dalle 7 alle 23 si vota per confermare o meno la riforma della Costituzione (articoli 56, 57 e 59) in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R. 28 gennaio 2020) di indizione del referendum ex art. 138 della Costituzione per l’approvazione del testo della legge costituzionale concernente le “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero di parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.

I cittadini, iscritti all’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di seggio elettorale presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria e non nominati presidenti dalla stessa Corte d’Appello, possono comunicare la propria disponibilità a sostituire i presidenti di seggio elettorale impossibilitati a svolgere l’incarico.

La comunicazione di disponibilità dovrà avvenire utilizzando l’apposito modello pubblicato alla sezione link di questa pagina o presso l’Ufficio elettorale, via Torrione 2/n o presso l’URP e gli uffici demografici decentrati.

Tale comunicazione, dovrà pervenire entro il 26/03/2020, al Responsabile del Servizio Elettorale, via Torrione 2/n ,89100 Reggio Calabria con una delle seguenti modalità:

presentata di persona dal lunedì, al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 17,00 presso l’Ufficio Servizi Demografici , via del Torrione n.2/N.

Per posta elettronica certificata all’indirizzo pec: elettorale@pec.reggiocal.it, insieme ad una copia del documento di identità del dichiarante;

Nel comunicare la disponibilità, gli interessati dovranno dichiarare di essere iscritti all’Albo dei Presidenti di seggio e di avere eventualmente già svolto detto incarico oppure funzioni di segretario o scrutatore. Inoltre, in caso di nomina il presidente potrà scegliere, tra gli iscritti nelle liste elettorali di Reggio Calabria, persona di fiducia, munita almeno di diploma di scuola media superiore, per svolgere funzioni di segretario, al quale saranno corrisposti i compensi previsti dalla legge.

Costituisce titolo di preferenza l’esperienza pregressa come presidente di seggio, segretario o scrutatore.

